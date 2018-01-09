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9 января, источник: Kazinform

Ценности казахстанских подростков выявили исследования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Аналитики презентовали результаты социологического исследования среди школьников 14−17 лет в 5 городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках экспертной встречи Казахстанского совета по международным отношениям было презентовано социологическое исследование «Поколение независимости: Кто они такие».

Авторы исследования провели 1750 опросов среди школьников 14−17 лет в 5 городах Казахстана- Шымкенте, Павлодаре, Атырау, Астане, Алматы на базе региональных центров взаимодействия со школами Университета Нархоз.

Главной задачей было выявление у подростков жизненных ценностей, отношения к образованию и трудоустройству.

«Мы видим доклады международных институтов, они озабочены темой мировоззрения поколения Z. Ценности формируются в подростковый период, с 12 по 15 лет, и сейчас наблюдается тенденция, что размываются психологические границы между детством, отрочеством, юностью и взрослой жизнью, это вызывает у молодежи депрессию. Некоторые в 24 года считают себя детьми, и, придя на работу, ломаются психологически. Такие исследования, как наше, дают понять, какие у будущих абитуриентов, специалистов ценности, как они смотрят на мир, чтобы эффективнее модернизировать образовательный процесс, доносить знания», — сказал на презентации исследования аналитик Университета Нархоз Данияр Косназаров.

Опрос показал интересные результаты. Например, наиболее важными ценностями для опрошенных оказались здоровье (10,3%), семья (10,1%), финансовая стабильность (9,3%), реже называли друзей (9%) и искусство (8,8%). По мнению участников опроса, уникальным человека делают личные качества (31,5%), пребывание в поиске (26%) и высокий интеллект (17%). Чаще всего молодежь доверяет родителям и семье (75%), на втором месте идет ответ «никому не доверяю» (14%).

Опрошенные считают, что успешными в жизни людей делает высокий профессионализм (61,8%), трудолюбие (45%) и хорошие связи (43,9%), счастливый брак, по мнению большинства, никак не влияет на успех (лишь 7% опрошенных назвали его фактором успеха). При этом, именно счастливую семейную жизнь большая часть опрошенных (65%) назвала главной целью в жизни.

«Наше исследование дает картину в целом. Конечно, по регионам она может незначительно отличаться, но мы видим тренды. Мы проводим со своими студентами-первокурсниками неформальные встречи и выясняем интересные вещи. Например, в классическом поведении родителей этих детей — связи, работа, диплом, стереотипы того поколения влияют на самих детей. Даже с точки зрения выбора специальности влияет поколение Х, которое вышло из кризиса, страдает тягой к гипер-опеке, пытается диктовать условия будущего. Но в то же время заметно противоречие, что родители при этом ждут от детей самостоятельности. Если молодежь сама поступает в вуз на грант, то у нее есть пространство для маневра, но те, кто материально зависят от родителей, учится без гранта, часто учатся «для родителей», — комментирует Данияр Косназаров.

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