На 10 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

Источник: СБ - Беларусь сегодня

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Видимость ожидается всего 100−500 метров. И в связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Густые туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 10 января.

В целом же, погода в среду не особенно будет отличаться от той, которая была во вторник. Страна останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. И будет в основном без осадков.

Ночью и утром местами по стране туман и гололед. В северо-восточных районах на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет умеренным.