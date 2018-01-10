На 10 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана
Густые туманы распространятся на западную половину страны и запад Минской области с 23 часов вторника до 3 часов среды.
Густые туманы распространятся на западную половину страны и запад Минской области с 23 часов вторника до 3 часов среды.
Видимость ожидается всего 100−500 метров. И в связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Густые туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 10 января.
В целом же, погода в среду не особенно будет отличаться от той, которая была во вторник. Страна останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. И будет в основном без осадков.
Ночью и утром местами по стране туман и гололед. В
В ночные часы ожидается от 0 до -6. А дневные температуры будут колебаться в диапазоне от -2 до +3.