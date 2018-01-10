Корейцы интересуются приморскими ларгами

Источник: ДЕЙТА

В 2017 году аналогичное соглашение заключили Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН (куда в 2016 году вошел океанариум в качестве филиала) и Корейский институт экологии окружающей среды.

Результаты трехлетних исследований заинтересовали специалистов-экологов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Корея. Поэтому на днях для установления рабочих контактов во Владивосток прибыла группа сотрудников Агентства по карантину животных и растений.

В течение трехдневного визита были намечены направления сотрудничества, определен формат дальнейших отношений, обсуждались перспективы совместной работы на ближайшее время. Группа корейских и российских специалистов посетила один из намеченных районов полевых исследований — озеро Ханка. Весной здесь пролегает важнейший миграционный маршрут морских и околоводных птиц, а позже обитают многотысячные гнездовые колонии. С ними и предстоит работать приморским ученым, корейским экологам и специалистам карантинной службы.

«Карантинная служба Республики Корея выявляет и контролирует распространение опасных для сельскохозяйственных животных, а, следовательно, и человека, болезней. В том числе их интересует транзит этих болезней. В этом аспекте и есть соприкосновение наших интересов, — говорит старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин. — Перелетные птицы -потенциальные переносчики различных инфекций. Предварительными исследованиями установлено, что Юго-Восточная Азия, Корейский полуостров, залив Петра Великого, озеро Ханка, российское морское побережье являются участками крупнейшего миграционного пути. Кроме того, есть подозрение, что морские птицы могут инвазировать морских млекопитающих, в частности, живущих в заливе Петра Великого ларг, которые также совершают протяженные миграции.

Пути перемещения животных, а также характер использования пространства мы исследуем с помощью датчиков регистрации координат. Их разрабатывают и изготавливают наши корейские коллеги.

Российские специалисты проводят предварительные исследования (которые могут продолжаться не один месяц). В это время определяется место и период работ в зависимости от биологического цикла разных животных, по той или иной методике отлавливаются особи (птицы или тюлени) и устанавливаются датчики. В дальнейшем информация поступает на рабочий компьютер и анализируется. Датчики действуют, пока работает аккумулятор или же животное не потеряет прибор во время линьки".

В 2015 году приморские ученые и их корейские коллеги ставили пробные датчики на ларг, в 2016 — на пестролицего буревестника, в 2017 — на тихоокеанскую чайку и серую цаплю. Уже выяснилось, что цапли «отметились» в Таиланде. Меченых ларг регистрировали в Японии (остров Хоккайдо) и Республике Корея (город Пусан). Важно то, что в период размножения они возвращаются домой, в залив Петра Великого.

Разумеется, предусмотрен обмен результатами исследований, а также предполагаются совместные публикации. Эти и другие моменты будут отражены в новом меморандуме о взаимопонимании, работа над которым сейчас ведется.

Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН и их корейские коллеги продолжат работу в области телеметрической маркировки и изучения миграции морских млекопитающих и птиц.