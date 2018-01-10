Корейцы интересуются приморскими ларгами
Сотрудничество началось три года назад с подписания меморандума о сотрудничестве между Институтом экологии окружающей среды (Тэджон, Республика Корея) и
Сотрудничество началось три года назад с подписания меморандума о сотрудничестве между Институтом экологии окружающей среды (Тэджон, Республика Корея) и
В 2017 году аналогичное соглашение заключили Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН (куда в 2016 году вошел океанариум в качестве филиала) и Корейский институт экологии окружающей среды.
Результаты трехлетних исследований заинтересовали
«Карантинная служба Республики Корея выявляет и контролирует распространение опасных для сельскохозяйственных животных, а, следовательно, и человека, болезней. В том числе их интересует транзит этих болезней. В этом аспекте и есть соприкосновение наших интересов, — говорит старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин. — Перелетные птицы -потенциальные переносчики различных инфекций. Предварительными исследованиями установлено, что
Пути перемещения животных, а также характер использования пространства мы исследуем с помощью датчиков регистрации координат. Их разрабатывают и изготавливают наши корейские коллеги.
В 2015 году приморские ученые и их корейские коллеги ставили пробные датчики на ларг, в 2016 — на пестролицего буревестника, в 2017 — на тихоокеанскую чайку и серую цаплю. Уже выяснилось, что цапли «отметились» в Таиланде. Меченых ларг регистрировали в Японии (остров Хоккайдо) и Республике Корея (город Пусан). Важно то, что в период размножения они возвращаются домой, в залив Петра Великого.
Разумеется, предусмотрен обмен результатами исследований, а также предполагаются совместные публикации. Эти и другие моменты будут отражены в новом меморандуме о взаимопонимании, работа над которым сейчас ведется.
Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН и их корейские коллеги продолжат работу в области телеметрической маркировки и изучения миграции морских млекопитающих и птиц.
Михаил Грач.