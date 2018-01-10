Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Женщины живут дольше мужчин, но тяжелее переносят зимнюю депрессию
Видео с глухим ребенком, впервые услышавшим музыку, удивило соцсети
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Как корейская деревня стала самым напряженным местом в миреВоеннослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются здесь лицом к лицу
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: в США объяснили "оружием Путина" вмерзшие в лед машины
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Меган Маркл смутилась на встрече в Лондоне (фото)
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
Киркоров комментирует недавний инцидент с фанаткой - СМИ
Экс-жена Цыганова вывела на сцену семерых детей
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
03:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Корейцы интересуются приморскими ларгами

Сотрудничество началось три года назад с подписания меморандума о сотрудничестве между Институтом экологии окружающей среды (Тэджон, Республика Корея) и Научно-образовательным комплексом «Приморский океанариум» ДВО РАН, сообщили Deita. ru в океанариуме.

Источник: ДЕЙТА

В 2017 году аналогичное соглашение заключили Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН (куда в 2016 году вошел океанариум в качестве филиала) и Корейский институт экологии окружающей среды.

Результаты трехлетних исследований заинтересовали специалистов-экологов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Корея. Поэтому на днях для установления рабочих контактов во Владивосток прибыла группа сотрудников Агентства по карантину животных и растений.

В течение трехдневного визита были намечены направления сотрудничества, определен формат дальнейших отношений, обсуждались перспективы совместной работы на ближайшее время. Группа корейских и российских специалистов посетила один из намеченных районов полевых исследований — озеро Ханка. Весной здесь пролегает важнейший миграционный маршрут морских и околоводных птиц, а позже обитают многотысячные гнездовые колонии. С ними и предстоит работать приморским ученым, корейским экологам и специалистам карантинной службы.

«Карантинная служба Республики Корея выявляет и контролирует распространение опасных для сельскохозяйственных животных, а, следовательно, и человека, болезней. В том числе их интересует транзит этих болезней. В этом аспекте и есть соприкосновение наших интересов, — говорит старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин. — Перелетные птицы -потенциальные переносчики различных инфекций. Предварительными исследованиями установлено, что Юго-Восточная Азия, Корейский полуостров, залив Петра Великого, озеро Ханка, российское морское побережье являются участками крупнейшего миграционного пути. Кроме того, есть подозрение, что морские птицы могут инвазировать морских млекопитающих, в частности, живущих в заливе Петра Великого ларг, которые также совершают протяженные миграции.

Пути перемещения животных, а также характер использования пространства мы исследуем с помощью датчиков регистрации координат. Их разрабатывают и изготавливают наши корейские коллеги.

Российские специалисты проводят предварительные исследования (которые могут продолжаться не один месяц). В это время определяется место и период работ в зависимости от биологического цикла разных животных, по той или иной методике отлавливаются особи (птицы или тюлени) и устанавливаются датчики. В дальнейшем информация поступает на рабочий компьютер и анализируется. Датчики действуют, пока работает аккумулятор или же животное не потеряет прибор во время линьки".

В 2015 году приморские ученые и их корейские коллеги ставили пробные датчики на ларг, в 2016 — на пестролицего буревестника, в 2017 — на тихоокеанскую чайку и серую цаплю. Уже выяснилось, что цапли «отметились» в Таиланде. Меченых ларг регистрировали в Японии (остров Хоккайдо) и Республике Корея (город Пусан). Важно то, что в период размножения они возвращаются домой, в залив Петра Великого.

Разумеется, предусмотрен обмен результатами исследований, а также предполагаются совместные публикации. Эти и другие моменты будут отражены в новом меморандуме о взаимопонимании, работа над которым сейчас ведется.

Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН и их корейские коллеги продолжат работу в области телеметрической маркировки и изучения миграции морских млекопитающих и птиц.

Михаил Грач.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стартовал приём работ на фотоконкурс «Посмотри на Владивосток»
Новогодние каникулы провоцируют варваров в Приморье
Российский газ поставят в США
ВБ: Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть
СМИ: Виталия Мутко не пустят на Олимпиаду
Десятки российских бизнесменов купили мальтийское гражданство
Умер оперный певец Александр Ведерников
Назван самый богатый человек в истории
США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин Рассказываем о главных интригах этапа Кубка мира в Рупольдинге, который начинается уже 10 января
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в новом году могут остаться почти без новых крупных ТЦ
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь