Синоптики рассказали об отрицательной аномалии в Приморье
Специалисты поделились, какая погода ждёт жителей региона в ближайшие дни.
Специалисты поделились, какая погода ждёт жителей региона в ближайшие дни.
Во Владивостоке до конца рабочей недели будет ветрено и холодно, а декабрь 2017 года в Приморье выдался аномально морозным. С такими заявлениями выступили приморские синоптики, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в начале недели над Приморьем прошёл циклон, который вызвал снег различной интенсивности. После он начал смещаться на юг Охотского моря, осадки на большей территории прекратились.
Однако в средней тропосфере над Приморьем проходит высотный центр — в отдельных районах края ещё возможен небольшой снег. После прохождения циклона в тыл ему вторглась холодная воздушная масса с севера.
Во Владивостоке до конца рабочей недели сохранится ветреная и холодная погода: температурный фон в ночные часы составит −16… −20, в дневные −12… −15. Существенных осадков не ожидается.
Также приморские синоптики подвели итоги прошедшего декабря — по данным специалистов он выдался аномально холодным. Экстремально холодной оказалась первая декада месяца — отрицательная аномалия температуры воздуха достигла 4−8,5 градусов. За последние 30 лет в Приморье в декабре аналогичные аномалии не отмечались. Вторая декада также была холодной — ниже обычного на 2−4 градуса. Лишь в последней декаде месяца потеплело — температура стала выше нормы на 1−3,5 градуса.