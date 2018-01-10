Синоптики рассказали об отрицательной аномалии в Приморье

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке до конца рабочей недели будет ветрено и холодно, а декабрь 2017 года в Приморье выдался аномально морозным. С такими заявлениями выступили приморские синоптики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в начале недели над Приморьем прошёл циклон, который вызвал снег различной интенсивности. После он начал смещаться на юг Охотского моря, осадки на большей территории прекратились.

Однако в средней тропосфере над Приморьем проходит высотный центр — в отдельных районах края ещё возможен небольшой снег. После прохождения циклона в тыл ему вторглась холодная воздушная масса с севера.

Морозы в Приморье усилятся. В ночные часы столбики термометров будут показывать −18… −26 градусов, при прояснении и в горных районах воздух выхолодится до -36. В дневные часы будет морозно, основной фон температур составит −13… −19 градусов, на побережье теплее — от -5 до -11.

Во Владивостоке до конца рабочей недели сохранится ветреная и холодная погода: температурный фон в ночные часы составит −16… −20, в дневные −12… −15. Существенных осадков не ожидается.