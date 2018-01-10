Между Комсомольском и Южно-Сахалинском запустят прямой авиарейс

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, планируется, что рейс будет выполняться с 20 мая раз в неделю, по воскресеньям. Время в пути составит полтора часа, стоимость перелёта в одном направлении начинается от 3,5 тысячи рублей. Компания «Саратовские авиалинии» готова поставить на маршрут Комсомольск-на-Амуре — Южно-Сахалинск свой узкофюзеляжный пассажирский самолёт Ан-148. Резиденты ТОСЭР «Комсомольск» и «Горный воздух» считают, что появление прямого авиарейса между городами позволит привлечь большее количество туристов, в том числе из-за рубежа.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что горнолыжный комплекс «Холдоми» недалеко от Комсомольска и «Горный воздух» в Сахалинской области намерены совместно продвигать зону единого ski-pass. Чтобы любители активного зимнего отдыха могли за раз охватить сразу две базы, необходимо прямое воздушное сообщение между ними. По мнению инвесторов, ставку, в первую очередь, нужно делать на туристов из Китая, которые захотят побывать на новых горнолыжных базах.