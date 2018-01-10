Думай, что говоришь. 12 комплиментов, о которых лучше забыть

Источник: РИА "Новости"

Вы от всей души похвалили новое платье подруги, а она обиделась на вас? Восхитились женственными формами своей спутницы, но вместо радостного «спасибо» услышали — «думай, что говоришь»? Отметили успехи коллеги, и теперь она с вами больше не разговаривает? Какие комплименты точно не стоит делать окружающим, если вы не хотите испортить им настроение, рассказывает психолог Мария Меркулова.

Хорошо выглядишь, развод пошел тебе на пользу.

Как это звучит со стороны: На самом деле это не комплимент — вы просто лишний раз погружаете человека в неприятные воспоминания о разрыве. Кроме того, не забывайте, что иногда люди даже после расставания сходятся, поэтому ваши слова могут их обидеть.

Как надо: Отлично выглядишь, блеск в твоих глазах очень радует.

Вы так хорошо выглядите — вам совсем не дашь ваш возраст, или Я бы хотела в вашем возрасте выглядеть так же.

Как это звучит со стороны: Даже если женщине 50, а выглядит она на десять лет моложе, поверьте, она вряд ли хочет, чтобы вы лишний раз подчеркивали ее реальный возраст и тем более сравнивали с собой. А данной фразой вы именно это и делаете.

Как надо: Оставьте только первую часть — «вы хорошо выглядите», акцент «для своего возраста» лучше вообще убрать.

Отличное платье, оно тебя так стройнит.

Как это звучит со стороны: У тебя лишние килограммы — это все знают, но благодаря правильному фасону ты их удачно скрыла.

Как надо: Отличная фигура, у тебя красивое платье.

У тебя такая живая мимика — сразу видно, что ты не используешь ботокс.

Как это звучит со стороны: Во-первых, сегодня вы можете даже не понять, что женщина использует ботокс. Во-вторых, она может пользоваться какими-то другими процедурами для омоложения, поэтому ваш «комплимент» оставит неприятный осадок.

Как надо: У тебя невероятно живая мимика, за тобой интересно наблюдать.

Ты в жизни лучше, чем на фото.

Как это звучит со стороны: Сейчас все поголовно делают селфи и выкладывают огромное количество фотографий в социальные сети. Подобная фраза равна выражению — «ты не умеешь себя преподнести и презентовать».

Как надо: Фотография не передает всю твою красоту.

Ты такая классная, не то что моя бывшая.

Как это звучит со стороны: Каждой женщине знакомо чувство ревности и собственности, поэтому не нужно лишний раз напоминать о своих бывших отношениях. Кроме того, любое сравнение неприятно. Вы словно говорите — «да, я сделал правильную замену». Вообще, есть очень хорошее правило, которое облегчит вашу жизнь: никогда не сравнивайте ни себя с другими, ни своих детей, ни своих партнеров — никого.

Как надо: Делайте комплимент прицельно: ты умеешь держать себя в руках, мне нравится твоя выдержка, мне нравится, как ты реагируешь в критических ситуациях и т. д.

Вы украшение этого вечера, или Вы самая красивая женщина на этом вечере.

Как это звучит со стороны: В целом в этой фразе нет ничего плохого, если вы говорите ее тет-а-тет своей спутнице, а не при других женщинах. В противном случае всех остальных дам вы просто обесцениваете.

Как надо: Наши женщины — украшение этого вечера.

Очень крутая стрижка — не сравнить с тем, что было.

Как это звучит со стороны: Наконец-то ты подстриглась, раньше ты выглядела просто ужасно.

Как надо: У тебя прекрасная стрижка.

Вы не красавица, но у вас есть изюминка.

Как это звучит со стороны: Любая женщина в такой ситуации услышит только — «вы не красавица». Что касается изюминки, то по факту это высушенный виноград, т.е. что-то сморщенное и некрасивое. Вряд ли вторая часть фразы как-то спасет ситуацию.

Как надо: У тебя необычная внешность, такое запоминающиеся лицо, на него все время хочется смотреть.

У тебя такие красивые глаза.

Как это звучит со стороны: Давайте откровенно, это до неприличия заезженная фраза. Когда людям не о чем говорить, они разговаривают про погоду. Здесь то же самое — нечего похвалить, поэтому хвалим глаза.

Как надо: У тебя такой глубокий взгляд, такой необычный цвет глаз и т. д. Подчеркните индивидуальность женщины.

Ты готовишь так же хорошо, как моя мама.

Как это звучит со стороны: Моя мама на первом месте, а ты — номер два.

Как надо: Уберите сравнительную часть. Какой невероятный ужин ты приготовила или даже так: «ты королева салатов (супов, тортов и т. д. )».

Ты такая хорошенькая, мне очень нравятся пышечки.

Как это звучит со стороны: Возможно, ваша женщина сидела последние три недели на строгой диете, потеряла несколько кило и счастлива по этому поводу. В таком случае ваш «комплимент» ее точно не обрадует. И вообще «пышечки», «хомячки», «мягкие животики» и прочие вещи абсолютно точно не добавят настроения той, в адрес которой они адресованы.