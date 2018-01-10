Думай, что говоришь. 12 комплиментов, о которых лучше забыть
Психолог Мария Меркулова о комплиментах, которые лучше оставить при себе.
Психолог Мария Меркулова о комплиментах, которые лучше оставить при себе.
Вы от всей души похвалили новое платье подруги, а она обиделась на вас? Восхитились женственными формами своей спутницы, но вместо радостного «спасибо» услышали — «думай, что говоришь»? Отметили успехи коллеги, и теперь она с вами больше не разговаривает? Какие комплименты точно не стоит делать окружающим, если вы не хотите испортить им настроение, рассказывает психолог Мария Меркулова.
Как это звучит со стороны: На самом деле это не комплимент — вы просто лишний раз погружаете человека в неприятные воспоминания о разрыве. Кроме того, не забывайте, что иногда люди даже после расставания сходятся, поэтому ваши слова могут их обидеть.
Как надо: Отлично выглядишь, блеск в твоих глазах очень радует.
Как это звучит со стороны: Даже если женщине 50, а выглядит она на десять лет моложе, поверьте, она вряд ли хочет, чтобы вы лишний раз подчеркивали ее реальный возраст и тем более сравнивали с собой. А данной фразой вы именно это и делаете.
Как надо: Оставьте только первую часть — «вы хорошо выглядите», акцент «для своего возраста» лучше вообще убрать.
Как это звучит со стороны: У тебя лишние килограммы — это все знают, но благодаря правильному фасону ты их удачно скрыла.
Как надо: Отличная фигура, у тебя красивое платье.
Как это звучит со стороны:
Как надо: У тебя невероятно живая мимика, за тобой интересно наблюдать.
Как это звучит со стороны: Сейчас все поголовно делают селфи и выкладывают огромное количество фотографий в социальные сети. Подобная фраза равна выражению — «ты не умеешь себя преподнести и презентовать».
Как надо: Фотография не передает всю твою красоту.
Как это звучит со стороны: Каждой женщине знакомо чувство ревности и собственности, поэтому не нужно лишний раз напоминать о своих бывших отношениях. Кроме того, любое сравнение неприятно. Вы словно говорите — «да, я сделал правильную замену». Вообще, есть очень хорошее правило, которое облегчит вашу жизнь: никогда не сравнивайте ни себя с другими, ни своих детей, ни своих партнеров — никого.
Как надо: Делайте комплимент прицельно: ты умеешь держать себя в руках, мне нравится твоя выдержка, мне нравится, как ты реагируешь в критических ситуациях
Как это звучит со стороны: В целом в этой фразе нет ничего плохого, если вы говорите ее
Как надо: Наши женщины — украшение этого вечера.
Как это звучит со стороны:
Как надо: У тебя прекрасная стрижка.
Как это звучит со стороны: Любая женщина в такой ситуации услышит только — «вы не красавица». Что касается изюминки, то по факту это высушенный виноград, т.е.
Как надо: У тебя необычная внешность, такое запоминающиеся лицо, на него все время хочется смотреть.
Как это звучит со стороны: Давайте откровенно, это до неприличия заезженная фраза. Когда людям не о чем говорить, они разговаривают про погоду. Здесь то же самое — нечего похвалить, поэтому хвалим глаза.
Как надо: У тебя такой глубокий взгляд, такой необычный цвет глаз
Как это звучит со стороны: Моя мама на первом месте, а ты — номер два.
Как надо: Уберите сравнительную часть. Какой невероятный ужин ты приготовила или даже так: «ты королева салатов (супов, тортов
Как это звучит со стороны: Возможно, ваша женщина сидела последние три недели на строгой диете, потеряла несколько кило и счастлива по этому поводу. В таком случае ваш «комплимент» ее точно не обрадует. И вообще «пышечки», «хомячки», «мягкие животики» и прочие вещи абсолютно точно не добавят настроения той, в адрес которой они адресованы.
Как надо: Мне очень нравится твоя фигура.