На Кубани водителей предупредили об осложнении ситуации на дорогах

Водителей и пешеходов предупреждают, что понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В первую очередь гололед может появляться на мостах, путепроводах и в низинах. Особенно опасно будет на дорогах в горных и предгорных районах.