На Кубани водителей предупредили об осложнении ситуации на дорогах

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Водителей и пешеходов предупреждают, что понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости, сообщили
В первую очередь гололед может появляться на мостах, путепроводах и в низинах. Особенно опасно будет на дорогах в горных и предгорных районах.
Участников дорожного движения просят быть предельно осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, дорожных знаков и исключить резкие маневры. Недопустимо ездить в зимний период на изношенной и летней резине.