Петербуржцы освободили чайку из ледяного плена
Птица застряла во льду на канале Грибоедова.
Птица застряла во льду на канале Грибоедова.
Петербуржцы спасли чайку, застрявшую во льду на канале Грибоедова недалеко от Спаса на Крови 9 января, сообщает «Фонтанка».
Птица не могла взлететь с поверхности канала. Один из очевидцев сообщил об этом в общественную службу спасения животных «Кошкиспас».
Спасатели прибыли на место около 19:20. Волонтер в гидрокостюме, обезопасив себя страховочным тросом, спустился вниз и освободил чайку. На одной лапке птицы обнаружили небольшие повреждения. Чайку будут лечить специалисты центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».