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14:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцы освободили чайку из ледяного плена

Птица застряла во льду на канале Грибоедова.

Источник: Аргументы и факты

Петербуржцы спасли чайку, застрявшую во льду на канале Грибоедова недалеко от Спаса на Крови 9 января, сообщает «Фонтанка».

Птица не могла взлететь с поверхности канала. Один из очевидцев сообщил об этом в общественную службу спасения животных «Кошкиспас».

Спасатели прибыли на место около 19:20. Волонтер в гидрокостюме, обезопасив себя страховочным тросом, спустился вниз и освободил чайку. На одной лапке птицы обнаружили небольшие повреждения. Чайку будут лечить специалисты центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

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