Петербуржцы освободили чайку из ледяного плена

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Петербуржцы спасли чайку, застрявшую во льду на канале Грибоедова недалеко от Спаса на Крови 9 января, сообщает «Фонтанка».

Птица не могла взлететь с поверхности канала. Один из очевидцев сообщил об этом в общественную службу спасения животных «Кошкиспас».