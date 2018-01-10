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15:32 (мск), источник: Meduza

На крупнейшей выставке электроники CES показали роботов-стриптизерш. С ними что-то не так

На международной выставке потребительской электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе с 9 по 11 января, показали роботов-стриптизерш. Андроиды R2-DD и TripleCPU выступили в клубе Sapphire — вместе с настоящими танцовщицами.

Кажется, профессиональным стриптизерам и стриптизершам пока не стоит переживать — в ближайшее время роботы точно не оставят их без работы.

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Посетителям выставки роботы не понравились. Многие жаловались, что андроиды нереалистичные. «Мне кажется, эти роботы очень неловкие, в жизни никто так не двигается. Им нужны уроки танцев на шесте», — отметил один из зрителей.

Другие обвинили CES в сексизме. По мнению основательницы стартапа MakeLoveNotPorn Синди Галлоп, организаторы выставки создали некомфортную для женщин среду. Галлоп считает, что роботы-стриптизерши усиливают предвзятое отношение мужчин по отношению к женщинам, участвующим в выставке. У CES и правда есть проблемы с гендерным неравенством — женщины не выступали на мероприятии с докладами два года подряд.

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«Вы спрашиваете, над чем работают ученые? Что ж, долгожданное изобретение наконец здесь: Роботы-стриптизерши!»

R2-DD и TripleCPU создал британец Джиллс Уокер в 2008 году. Роботы собраны в том числе из частей манекенов и камер видеонаблюдения.

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