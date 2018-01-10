На крупнейшей выставке электроники CES показали роботов-стриптизерш. С ними что-то не так
На международной выставке потребительской электроники CES, которая проходит в
На международной выставке потребительской электроники CES, которая проходит в
Кажется, профессиональным стриптизерам и стриптизершам пока не стоит переживать — в ближайшее время роботы точно не оставят их без работы.
Посетителям выставки роботы не понравились. Многие жаловались, что андроиды нереалистичные. «Мне кажется, эти роботы очень неловкие, в жизни никто так не двигается. Им нужны уроки танцев на шесте», — отметил один из зрителей.
Другие обвинили CES в сексизме. По мнению основательницы стартапа MakeLoveNotPorn Синди Галлоп, организаторы выставки создали некомфортную для женщин среду. Галлоп считает, что
R2-DD и TripleCPU создал британец Джиллс Уокер в 2008 году. Роботы собраны в том числе из частей манекенов и камер видеонаблюдения.