Андрей Травников поручил восстановить теплоснабжение в поселке Речник

Из-за скачка напряжения в местной котельной вышло из строя горелочное устройство на одном из отопительных котлов, мощности оставшегося в работе котла недостаточно для обеспечения нормативного уровня температуры у всех потребителей котельной. Глава региона поставил перед региональным ведомством и муниципалитетом ряд задач, оперативное решение которых позволит стабилизировать ситуацию.

В частности, врио губернатора поручил обеспечить всех жителей домов, температура в которых опустилась ниже нормативных значений, нагревательными приборами, а также организовать повсеместный осмотр печей отопления и провести диагностику электрической проводки в жилых домах поселка. Это необходимо для того, чтобы вовремя устранить нарушения, которые могут привести к возгоранию проводки при увеличившейся нагрузке на электросеть из-за постоянного использования отопительных электроприборов. Учебный процесс в местной среднеобразовательной школе будет восстановлен только после ликвидации последствий аварии.