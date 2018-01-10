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14:38 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников поручил восстановить теплоснабжение в поселке Речник

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному министерству ЖКХ и энергетики взять под жесткий контроль ситуацию с восстановлением теплоснабжения в поселке Речник Коченевского района.

Из-за скачка напряжения в местной котельной вышло из строя горелочное устройство на одном из отопительных котлов, мощности оставшегося в работе котла недостаточно для обеспечения нормативного уровня температуры у всех потребителей котельной. Глава региона поставил перед региональным ведомством и муниципалитетом ряд задач, оперативное решение которых позволит стабилизировать ситуацию.

В частности, врио губернатора поручил обеспечить всех жителей домов, температура в которых опустилась ниже нормативных значений, нагревательными приборами, а также организовать повсеместный осмотр печей отопления и провести диагностику электрической проводки в жилых домах поселка. Это необходимо для того, чтобы вовремя устранить нарушения, которые могут привести к возгоранию проводки при увеличившейся нагрузке на электросеть из-за постоянного использования отопительных электроприборов. Учебный процесс в местной среднеобразовательной школе будет восстановлен только после ликвидации последствий аварии.

По распоряжению Андрея Травникова десятого января в поселок для оперативного решения проблемы выехали специалисты министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Уже организована работа по перераспределению теплового ресурса от нежилых производственных потребителей к жилым домам и объектам социальной сферы на период поставки и монтажа необходимого оборудования котельной, температура в жилых зданиях в настоящее время поддерживается на уровне не менее 16 градусов по шкале Цельсия.

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