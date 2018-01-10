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14:36 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале похолодает до минус 25 градусов

В отдельных районах ожидаются метели и изморозь.

Источник: РИА "Новости"

На юге Челябинской области ночью 11 января столбики термометров опустятся до минус 25 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию регионального главка МЧС.

В ближайшие сутки погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой, в горах — умеренный снег. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах возможны метели и изморозь.

Ветер западный, северо-западный со скоростью 4−9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — минус 14−19 градусов, на юге области — минус 20−25, в горах — теплее, максимум минус 10 градусов. Днем прогнозируется 6−11 градусов холода, в низинах установится температура минус 11−16.

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