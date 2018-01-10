На Южном Урале похолодает до минус 25 градусов

Источник: РИА "Новости"

На юге Челябинской области ночью 11 января столбики термометров опустятся до минус 25 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию регионального главка МЧС.

В ближайшие сутки погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой, в горах — умеренный снег. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах возможны метели и изморозь.