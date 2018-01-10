ГАИ Гродно выпустила календарь с карикатурами и вредными советами
Гродненская ГАИ выпустила свой календарь на 2018 год — с юмористическими карикатурами и вредными советами для участников дорожного движения.
Гродненская ГАИ выпустила свой календарь на 2018 год — с юмористическими карикатурами и вредными советами для участников дорожного движения.
Для предупреждения недопонимания каждая страница помечена надписью «Всерьез не воспринимать!».
На страницах календаря показаны самые популярные случаи, которые встречаются инспекторам на дорогах. Здесь и пьяный автомобилист, и лихач, и игнорирующий ремни безопасности водитель, и тот, кто отказывается сажать детей в специальные удерживающие устройства. Также встречаются пешеходы и велосипедисты, которые нарушают ПДД.
«Использованный в календаре метод, надеемся, позволит изобличить, в сатирической форме указать на ошибочность такой манеры поведения, предостеречь от порочных и опасных поступков на дороге», — пояснил представитель ГАИ Гродненской области Андрей Цыдик.