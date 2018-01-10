ГАИ Гродно выпустила календарь с карикатурами и вредными советами

На страницах календаря показаны самые популярные случаи, которые встречаются инспекторам на дорогах. Здесь и пьяный автомобилист, и лихач, и игнорирующий ремни безопасности водитель, и тот, кто отказывается сажать детей в специальные удерживающие устройства. Также встречаются пешеходы и велосипедисты, которые нарушают ПДД.