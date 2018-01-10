Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Елизавета Боярская показала подросшего сына
ФСБ ответила на слова жены Аршавиной о ее работе в спецслужбе
Анджелина Джоли блистала на гала-вечере в Нью-Йорке
Героиновый пояс: как наркотик попадает из Афганистана в Россию Впервые в новейшей истории страны пожизненное лишение свободы получил лидер преступного сообщества
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Названа причина смерти актера Михаила Державина – СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
20-летний обидчик Дианы Шурыгиной освобожден из тюрьмы - СМИ
«Беспредел»: моряки о захвате ВМС Украины судна
В России реконструируют дом последнего китайского императора
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:34 (мск), источник: Noi.md

Зима вступает в свои права

Со следующей недели зима вступит в свои права. Столбик термометра опустится ночью до -10 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 86% 772 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Noi.md
Читайте также
Экологи: волна жары в Австралии «сварила» тысячи летучих мышей

И днем температура будет оставаться ниже нуля. Тем не менее, снег заставляет себя ждать.

«Холодная погода, которая ожидается в следующий период, наступит 13 января, когда дневная и ночная температуры будут ниже 0 градусов Цельсия. 15 января температура опустится еще ниже», — говорит метеоролог Геннадий Рошка.

Этой зимой в Молдове были зарегистрированы необычно высокие температуры для этого периода. Несколько дней ртуть в термометрах поднималась до +14 градусов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Штрафы для нелегальных торговцев пиротехнической продукцией
Месть или шутка: Мужчина не узнал свой автомобиль (ФОТО)
Умер актер Михаил Державин
Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
На украинско-польской границе начались акции протеста
Пенсия придет не всем: кто в старости рискует остаться без денег
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В МФО рассказали, как в России берут кредиты на «новую жизнь»
Майкл Дуглас заранее опроверг обвинения в домогательствах
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита» Сегодня появилась очередная новость о возможном расставании Роберто Манчини с "Зенитом"
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь