Назван самый успешный в мире блогер

Логан Пол открыл свой первый канал на YouTube в 10 лет. Записывал все, что может произойти с ребенком. Другими словами, события из своей жизни. Концепция блога менялась вместе с возрастом автора. Как и количество поклонников. К 2014 году у него уже было более трех миллионов подписчиков. Сейчас их почти 16 миллионов.