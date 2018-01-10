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15:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Назван самый успешный в мире блогер

Самый успешный блогер планеты ведет интернет-дневник с 10 лет.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Логан Пол открыл свой первый канал на YouTube в 10 лет. Записывал все, что может произойти с ребенком. Другими словами, события из своей жизни. Концепция блога менялась вместе с возрастом автора. Как и количество поклонников. К 2014 году у него уже было более трех миллионов подписчиков. Сейчас их почти 16 миллионов.

Пока впервые его увидевшие пытаются понять секрет его популярности, рекламодатели забрасывают блогера предложениями. Прайс-лист у Пола один из самых высоких среди коллег. Пост в Facebook стоит 150 тысяч долларов, в Instagram — 80 тысяч. О том, сколько стоит упоминание бренда в видеоблоге (Logan Paul Vlogs) — не сообщается.

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