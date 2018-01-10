Казахстанцев попросили не выезжать за пределы населенных пунктов
В связи с ухудшением погодных условий в нескольких регионах страны казахстанцев попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В связи с ухудшением погодных условий в нескольких регионах страны казахстанцев попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
«На сегодняшний день у нас имеются штормовые предупреждения — природа будет преподносить сюрпризы. В частности, в северных областях и центральном Казахстане возможно ухудшение погоды, сегодня мы это уже наблюдаем. В этой связи просим наших граждан не выезжать за пределы населенных пунктов и соблюдать меры безопасности», — сказал Руслан Иманкулов.
Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что в ближайшие дни в большинстве областей страны ожидаются снегопады и метели вместе с повышением температуры.
Синоптики объяснили это смещением атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном.
Согласно их прогнозам, с 9 по 11 января в большинстве областей республики, сначала с теплыми, а затем и с холодными атмосферными фронтами, местами ожидаются снегопады, метели и западный ветер со скоростью 15−23 метра в секунду с повышением температуры воздуха и гололедом.