Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Названа опасность дневного сна
Елизавета Боярская показала подросшего сына
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Анджелина Джоли блистала на гала-вечере в Нью-Йорке
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Названа причина смерти актера Михаила Державина – СМИ
Ноги и декольте: 50-летняя Фандера показала фигуру
В стиле ретро: в Сети обсуждают роскошный образ Пелагеи
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
20-летний обидчик Дианы Шурыгиной освобожден из тюрьмы - СМИ
«Беспредел»: моряки о захвате ВМС Украины судна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:09 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцев попросили не выезжать за пределы населенных пунктов

В связи с ухудшением погодных условий в нескольких регионах страны казахстанцев попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 86% 772 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Tengrinews

Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

Читайте также
Метель и снег сохранятся в Астане в ближайшие дни

«На сегодняшний день у нас имеются штормовые предупреждения — природа будет преподносить сюрпризы. В частности, в северных областях и центральном Казахстане возможно ухудшение погоды, сегодня мы это уже наблюдаем. В этой связи просим наших граждан не выезжать за пределы населенных пунктов и соблюдать меры безопасности», — сказал Руслан Иманкулов.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что в ближайшие дни в большинстве областей страны ожидаются снегопады и метели вместе с повышением температуры.

Синоптики объяснили это смещением атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном.

Согласно их прогнозам, с 9 по 11 января в большинстве областей республики, сначала с теплыми, а затем и с холодными атмосферными фронтами, местами ожидаются снегопады, метели и западный ветер со скоростью 15−23 метра в секунду с повышением температуры воздуха и гололедом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Аскар Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области
Умер актер Михаил Державин
Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
На украинско-польской границе начались акции протеста
Пенсия придет не всем: кто в старости рискует остаться без денег
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В МФО рассказали, как в России берут кредиты на «новую жизнь»
Майкл Дуглас заранее опроверг обвинения в домогательствах
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита» Сегодня появилась очередная новость о возможном расставании Роберто Манчини с "Зенитом"
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь