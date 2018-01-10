Казахстанцев попросили не выезжать за пределы населенных пунктов

Источник: Tengrinews

Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

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«На сегодняшний день у нас имеются штормовые предупреждения — природа будет преподносить сюрпризы. В частности, в северных областях и центральном Казахстане возможно ухудшение погоды, сегодня мы это уже наблюдаем. В этой связи просим наших граждан не выезжать за пределы населенных пунктов и соблюдать меры безопасности», — сказал Руслан Иманкулов.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что в ближайшие дни в большинстве областей страны ожидаются снегопады и метели вместе с повышением температуры.

Синоптики объяснили это смещением атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном.