В Уфе начал работу Республиканский клинический перинатальный центр
Новая медицинская организация появилась благодаря реорганизации двух других.
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Новая медицинская организация появилась благодаря реорганизации двух других.
По распоряжению правительства республики в Уфе с 1 января 2018 начала работу новая медицинская организация «Республиканский клинический перинатальный центр». Об этом сообщает
Центр создан путем реорганизации Клинического родильного дома № 4 и Республиканского перинатального центра.
Напомним, главным врачом Республиканского клинического перинатального центра назначен Назир Мингазов.