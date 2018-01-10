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14:49 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе начал работу Республиканский клинический перинатальный центр

Новая медицинская организация появилась благодаря реорганизации двух других.

По распоряжению правительства республики в Уфе с 1 января 2018 начала работу новая медицинская организация «Республиканский клинический перинатальный центр». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Центр создан путем реорганизации Клинического родильного дома № 4 и Республиканского перинатального центра.

Напомним, главным врачом Республиканского клинического перинатального центра назначен Назир Мингазов.

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