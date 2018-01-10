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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни нижегородский Заслуженный учитель Алексей Мухин

Прощание с ним состоится 11 января на Бугровском кладбище.

9 января 2018 года на 87-м году жизни скончался Алексей Сергеевич Мухин, Заслуженный учитель школы РСФСР, награжденный орденом «Знак Почета» и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Алексей Мухин начал свой трудовой путь в 1955 году — учителем истории Иссинской средней школы в Пензенской области. С 1965 по 1992 годы Алексей Сергеевич руководил горьковской, а затем нижегородской областной системой образования. С 1992 по 2008 год являлся доцентом кафедры теории и практики управления образованием НИРО.

На всех должностях Алексей Сергеевич проявил себя принципиальным и требовательным, высококвалифицированным руководителем, умелым организатором дела народного образования. Он являлся разработчиком региональных программ развития образования, председателем жюри областного конкурса «Школа года».

Прощание с Алексеем Мухиным состоится 11 января 2018 года в 11.00 на Бугровском кладбище (второй зал).

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