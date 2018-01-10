ГИБДД просит автомобилистов быть осторожными в период снегопадов

Источник: Новости Перми

Водителям рекомендуют грамотно выбирать скорость передвижения согласно конкретным дорожным условиями, соблюдать дистанцию и боковой интервал и не делать резких маневров рядом с перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.

— В таких условиях необходимо передвигаться с включенными внешними световыми приборами, обязательно используя противотуманные фары, а при сильном снегопаде максимально снижать скорость, — советуют в ведомстве.

Пешеходы также должны быть внимательными. В темное время суток рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами и обеспечить их видимость водителям.