ГИБДД просит автомобилистов быть осторожными в период снегопадов
Вторые сутки в Перми и регионе падает снег. В связи с этим Госавтоинспекция краевого центра рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными.
Вторые сутки в Перми и регионе падает снег. В связи с этим Госавтоинспекция краевого центра рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными.
Водителям рекомендуют грамотно выбирать скорость передвижения согласно конкретным дорожным условиями, соблюдать дистанцию и боковой интервал и не делать резких маневров рядом с перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.
— В таких условиях необходимо передвигаться с включенными внешними световыми приборами, обязательно используя противотуманные фары, а при сильном снегопаде максимально снижать скорость, — советуют в ведомстве.
Пешеходы также должны быть внимательными. В темное время суток рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами и обеспечить их видимость водителям.
Во время снегопада тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, а видимость уменьшается — автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.