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14:45 (мск), источник: Новости Перми

ГИБДД просит автомобилистов быть осторожными в период снегопадов

Вторые сутки в Перми и регионе падает снег. В связи с этим Госавтоинспекция краевого центра рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными.

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Источник: Новости Перми

Водителям рекомендуют грамотно выбирать скорость передвижения согласно конкретным дорожным условиями, соблюдать дистанцию и боковой интервал и не делать резких маневров рядом с перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.

— В таких условиях необходимо передвигаться с включенными внешними световыми приборами, обязательно используя противотуманные фары, а при сильном снегопаде максимально снижать скорость, — советуют в ведомстве.

Пешеходы также должны быть внимательными. В темное время суток рекомендуется обозначать себя световозвращающими элементами и обеспечить их видимость водителям.

Во время снегопада тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, а видимость уменьшается — автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

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