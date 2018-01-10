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15:05 (мск), источник: АиФ Омск

На территорию Омской области вернутся сильные морозы

К концу рабочей недели в Омской области похолодает до -29 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 86% 772 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Омской области после непродолжительного потепления вновь вернутся морозы. К концу рабочей недели ожидает понижение температуры.

Так, завтра, 11 января, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», температура воздуха в Омской области будет держаться на уровне −2… −7 градусов. При прояснении до -12..-17 градусов.

Синоптики прогнозируют осадки разной интенсивности, местами метель. Атмосферное давление будет падать.

В пятницу, 12 января, ночью и днем температура будет держаться на уровне −17… −22 градуса. При прояснении ночью столбик термометра опустится до — 29 градусов.

13 января температура ночь — 27… -32, в дневные часы — 21… -26 градусов. Местами небольшой снег.

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