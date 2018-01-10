На территорию Омской области вернутся сильные морозы

Источник: РИА "Новости"

В Омской области после непродолжительного потепления вновь вернутся морозы. К концу рабочей недели ожидает понижение температуры.

Так, завтра, 11 января, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», температура воздуха в Омской области будет держаться на уровне −2… −7 градусов. При прояснении до -12..-17 градусов.

Синоптики прогнозируют осадки разной интенсивности, местами метель. Атмосферное давление будет падать.

В пятницу, 12 января, ночью и днем температура будет держаться на уровне −17… −22 градуса. При прояснении ночью столбик термометра опустится до — 29 градусов.