Метель и снег сохранятся в Астане в ближайшие дни
Снег и метель сохранятся в Астане в ближайшие три дня, передает сайт столичного акимата со ссылкой на «Казгидромет».
Снег и метель сохранятся в Астане в ближайшие три дня, передает сайт столичного акимата со ссылкой на «Казгидромет».
11 января в столице ожидается переменная облачность, временами снег, метель и гололед, сообщили синоптики.
По официальным данным, температура воздуха 11 января составит −6…−8 градусов, днем с дальнейшим понижением.
Ветер
12 января синоптики обещают облачность, временами снег, низовую метель. Ветер западный,
Температура ночью и днем −11…−13 градусов. 13 января в столице также будет облачно, временами небольшой снег, поземка.
Ветер западный,