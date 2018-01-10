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15:04 (мск), источник: Tengrinews

Метель и снег сохранятся в Астане в ближайшие дни

Снег и метель сохранятся в Астане в ближайшие три дня, передает сайт столичного акимата со ссылкой на «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

11 января в столице ожидается переменная облачность, временами снег, метель и гололед, сообщили синоптики.

По официальным данным, температура воздуха 11 января составит −6…−8 градусов, днем с дальнейшим понижением.

Ветер юго-западный 15−20 метров в секунду, ночью порывы до 25 метров в секунду.

12 января синоптики обещают облачность, временами снег, низовую метель. Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду, ночью порывы до 15−20 метров секунду.

Температура ночью и днем −11…−13 градусов. 13 января в столице также будет облачно, временами небольшой снег, поземка.

Ветер западный, северо-западный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью и днем −18…−20 градусов.

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