Пособие на первого ребенка в Челябинске: размер, как получить, какие документы нужны

С 1 января российские семьи с детьми дополнительно поддержат материально. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» узнал, кому положено пособие при рождении первого ребенка в 2018 году в Челябинске.

Наша страна стоит на краю «демографической ямы». Родительского возраста достигли те, кто появился на свет в 90-е годы, когда рождаемость упала катастрофически. Росстат сообщает, что с января по май 2017 года в России родилось 679 тысяч 200 детей.

За эти же полгода в 2016 году родилось 762 тысячи 500 детей. То есть, число рожденных сократилось почти на 11%.

А что Челябинская область? По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, и у нас зафиксирован спад рождаемости. В 2017 году появилось 37 тысяч 300 детей, что на шесть тысяч меньше, чем в 2016 году. Рожают, в основном, мамы, воспитывающие одного-двух детей.

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Чтобы деток появлялось больше, власти страны решили поддержать семьи, где рождаются первенцы, материально. По инициативе президента России в 2018 году с 1 января введен новый вид ежемесячных выплат — пособие при рождении первого ребенка.

Малыш должен появиться на свет, начиная с 1 января. Пособие будет выплачиваться до его 1,5-летнего возраста.

В Челябинской области и в Челябинске на пособие на первого ребенка могут рассчитывать 14 тысяч семей.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА.

1. Пособие касается женщин, граждан РФ, постоянно проживающих в стране.

2. Доход семьи не должен превышать 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе. В Челябинской области 1,5-кратный размер — это 15 тыс. 912 руб. на члена семьи в месяц.

То есть, если доход семьи из трех человек, с учетом первенца, появившегося на свет с 1 января 2018 года, составляет менее 47 тыс. 736 руб., родители могут рассчитывать на помощь государства в виде ежемесячного пособия.

3. ВНИМАНИЕ! Пособие по рождению первенца назначается только работающим родителям. Либо условием получения пособия является справка из Службы занятости о том, что гражданин состоит на учете и ищет работу. Справку в районное управление соцзащиты нужно предоставлять каждый месяц.

4. Как пояснили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в Управлении социальной защиты Советского района, для оформления ежемесячного пособия на первого ребенка в семье требуется:

— справки с места работы обоих родителей на бланке организации с указанием заработка за минувший год. Обязательны подписи директора и главного бухгалтера и печатью организации;.

— копии паспортов родителей:

— копии свидетельства о браке (если есть);.

— копия свидетельства об установлении отцовства (если есть);.

— свидетельство о рождении первого ребенка;.

— номер расчетного счета, куда будет переводиться пособие;.

Документы на пособие на первого ребенка в Челябинскеможно подавать в районное управление соцзащиты или через МФЦ.

ВНИМАНИЕ! За начислением ежемесячного пособия на первого ребенка молодой семье необходимо обратиться в течение полугода после рождения ребенка. В этом случае, пособие будет выплачено за весь период. Если семья обратилась позже, пособие назначается с момента обращения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Начальник Управления министерства социальных отношений Челябинской области Людмила Расчектаева:

— Бывает, материальное положение семьи улучшается. В управление соцзащиты нужно сообщить о том, что доходы выросли. По закону получатель пособия обязан сообщать обо всех изменениях в своем материальном положении. В том числе, когда оно улучшилось. Кроме того, до 1,5 лет пособие автоматически не назначается. По достижению первенцем годовалого возраста нужно будет подойти с документами о доходах, чтобы подтвердить свое право на его получение.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Средства на выплату ежемесячного пособия по рождению первенца в Челябинской области предусмотрены в бюджете РФ. На год, по словам Людмилы Расчектаевой, регион получит 460 млн руб. Но если случится бэби-бум, запросят дополнительные средства.

В Челябинской области открыты «горячие линии» по назначению пособия по рождению первого ребенка в семье. Полный перечень смотри ЗДЕСЬ.

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КСТАТИ.

НЕТ МЕСТА В САДИКЕ? ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ!

В Челябинской области есть один вид ежемесячного пособия. Оно положено многодетным малообеспеченным семьям по рождению третьего или последующего ребенка… Размер его — 10 221 руб.

По решению губернатора Бориса Дубровского, с 1 января 2018 г назначается ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующего ребенка, рожденных с 1 января 2018 г.

ВНИМАНИЕ! Ежемесячное пособие положено семье, ежемесячный доход которой не превышает прожиточного минимума, установленного в Челябинской области. Критерий — прожиточный минимум — 9 520 руб на одного члена семьи.

Многодетная семья — это семья, в которой воспитывается три и более детей, возраст которых — до 18 лет. Пособие назначается с рождения до достижения ребенком трех лет.

Важен критерий занятости. Если папа или мама родитель безработный, нужно подтвердить статус безработного и встать на учет в Службу занятости.

Есть те, кто не может работать. Например, инвалиды, группа которых не предусматривает трудоустройства. От требования обязательной занятости освобождены одинокие мамы, воспитывающие ребенка до трех лет.

Пособие назначается с рождения до достижения ребенком возраста трех лет. Но назначается пособие двумя частями.

Первая часть — с рождения до 1,5 лет.

Вторая часть — с 1,5 до трех лет. Критерий выплаты — не посещение ребенком детского сада с полуторагодовалого возраста. Если ребенок в садик ходит, пособие не выплачивается.

Пособие носит заявительный характер. Органы соцзащиты по месту постоянной регистрации готовы к приему документов.