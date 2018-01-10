Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Елизавета Боярская показала подросшего сына
Стала известна причина смерти народного артиста Михаила Державина
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Названа причина смерти актера Михаила Державина – СМИ
Ноги и декольте: 50-летняя Фандера показала фигуру
Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
20-летний обидчик Дианы Шурыгиной освобожден из тюрьмы - СМИ
«Беспредел»: моряки о захвате ВМС Украины судна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Пособие на первого ребенка в Челябинске: размер, как получить, какие документы нужны

Где в Челябинске оформить пособие при рождении первого ребенка в 2018 году и какой список документов необходим.

С 1 января российские семьи с детьми дополнительно поддержат материально. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» узнал, кому положено пособие при рождении первого ребенка в 2018 году в Челябинске.

Наша страна стоит на краю «демографической ямы». Родительского возраста достигли те, кто появился на свет в 90-е годы, когда рождаемость упала катастрофически. Росстат сообщает, что с января по май 2017 года в России родилось 679 тысяч 200 детей.

За эти же полгода в 2016 году родилось 762 тысячи 500 детей. То есть, число рожденных сократилось почти на 11%.

А что Челябинская область? По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, и у нас зафиксирован спад рождаемости. В 2017 году появилось 37 тысяч 300 детей, что на шесть тысяч меньше, чем в 2016 году. Рожают, в основном, мамы, воспитывающие одного-двух детей.

Читайте также
Пособие на первенца 2018 в Челябинской области: какие условия нужны для получения денег

Чтобы деток появлялось больше, власти страны решили поддержать семьи, где рождаются первенцы, материально. По инициативе президента России в 2018 году с 1 января введен новый вид ежемесячных выплат — пособие при рождении первого ребенка.

Малыш должен появиться на свет, начиная с 1 января. Пособие будет выплачиваться до его 1,5-летнего возраста.

В Челябинской области и в Челябинске на пособие на первого ребенка могут рассчитывать 14 тысяч семей.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА.

1. Пособие касается женщин, граждан РФ, постоянно проживающих в стране.

2. Доход семьи не должен превышать 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе. В Челябинской области 1,5-кратный размер — это 15 тыс. 912 руб. на члена семьи в месяц.

То есть, если доход семьи из трех человек, с учетом первенца, появившегося на свет с 1 января 2018 года, составляет менее 47 тыс. 736 руб., родители могут рассчитывать на помощь государства в виде ежемесячного пособия.

3. ВНИМАНИЕ! Пособие по рождению первенца назначается только работающим родителям. Либо условием получения пособия является справка из Службы занятости о том, что гражданин состоит на учете и ищет работу. Справку в районное управление соцзащиты нужно предоставлять каждый месяц.

Читайте также
Кремлев: Челябинская область в демографической яме. Рожать некому

4. Как пояснили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в Управлении социальной защиты Советского района, для оформления ежемесячного пособия на первого ребенка в семье требуется:

— справки с места работы обоих родителей на бланке организации с указанием заработка за минувший год. Обязательны подписи директора и главного бухгалтера и печатью организации;.

— копии паспортов родителей:

— копии свидетельства о браке (если есть);.

— копия свидетельства об установлении отцовства (если есть);.

— свидетельство о рождении первого ребенка;.

— номер расчетного счета, куда будет переводиться пособие;.

Документы на пособие на первого ребенка в Челябинскеможно подавать в районное управление соцзащиты или через МФЦ.

ВНИМАНИЕ! За начислением ежемесячного пособия на первого ребенка молодой семье необходимо обратиться в течение полугода после рождения ребенка. В этом случае, пособие будет выплачено за весь период. Если семья обратилась позже, пособие назначается с момента обращения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Начальник Управления министерства социальных отношений Челябинской области Людмила Расчектаева:

— Бывает, материальное положение семьи улучшается. В управление соцзащиты нужно сообщить о том, что доходы выросли. По закону получатель пособия обязан сообщать обо всех изменениях в своем материальном положении. В том числе, когда оно улучшилось. Кроме того, до 1,5 лет пособие автоматически не назначается. По достижению первенцем годовалого возраста нужно будет подойти с документами о доходах, чтобы подтвердить свое право на его получение.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Средства на выплату ежемесячного пособия по рождению первенца в Челябинской области предусмотрены в бюджете РФ. На год, по словам Людмилы Расчектаевой, регион получит 460 млн руб. Но если случится бэби-бум, запросят дополнительные средства.

В Челябинской области открыты «горячие линии» по назначению пособия по рождению первого ребенка в семье. Полный перечень смотри ЗДЕСЬ.

Читайте также
В 2018 году более 14 тысяч южноуральских семей смогут претендовать на пособие на первенца

КСТАТИ.

НЕТ МЕСТА В САДИКЕ? ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ!

В Челябинской области есть один вид ежемесячного пособия. Оно положено многодетным малообеспеченным семьям по рождению третьего или последующего ребенка… Размер его — 10 221 руб.

По решению губернатора Бориса Дубровского, с 1 января 2018 г назначается ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующего ребенка, рожденных с 1 января 2018 г.

ВНИМАНИЕ! Ежемесячное пособие положено семье, ежемесячный доход которой не превышает прожиточного минимума, установленного в Челябинской области. Критерий — прожиточный минимум — 9 520 руб на одного члена семьи.

Многодетная семья — это семья, в которой воспитывается три и более детей, возраст которых — до 18 лет. Пособие назначается с рождения до достижения ребенком трех лет.

Важен критерий занятости. Если папа или мама родитель безработный, нужно подтвердить статус безработного и встать на учет в Службу занятости.

Есть те, кто не может работать. Например, инвалиды, группа которых не предусматривает трудоустройства. От требования обязательной занятости освобождены одинокие мамы, воспитывающие ребенка до трех лет.

Пособие назначается с рождения до достижения ребенком возраста трех лет. Но назначается пособие двумя частями.

Первая часть — с рождения до 1,5 лет.

Вторая часть — с 1,5 до трех лет. Критерий выплаты — не посещение ребенком детского сада с полуторагодовалого возраста. Если ребенок в садик ходит, пособие не выплачивается.

Пособие носит заявительный характер. Органы соцзащиты по месту постоянной регистрации готовы к приему документов.

В бюджете Челябинской области на 2018 г предусмотрено более 315 млн. руб. Еще из федерального бюджета регион получит 184 млн. руб. Итого — 499 млн. руб. Получатели — чуть более 4 тыс. человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Управляющие компании объяснят жильцам, за что они берут деньги
Хакеры: ВАДА хочет получить контроль над МОК
Умер актер Михаил Державин
Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
На украинско-польской границе начались акции протеста
Пенсия придет не всем: кто в старости рискует остаться без денег
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В МФО рассказали, как в России берут кредиты на «новую жизнь»
Майкл Дуглас заранее опроверг обвинения в домогательствах
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита» Сегодня появилась очередная новость о возможном расставании Роберто Манчини с "Зенитом"
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь