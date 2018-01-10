Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области снизилась на 50% за 2 недели
Эпидемиологическая обстановка остается стабильной.
Эпидемиологическая обстановка остается стабильной.
Количество жителей Воронежской области, заболевших гриппом и ОРВИ, снизилось на 50% по сравнению с предновогодней неделей, сообщила
К началу первой рабочей недели 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области была ниже эпидпорога на 40,8%, в Воронеже — на 4,4%. Эпидпорог был превышен в аналогичный период 2017 года.
Санврачи напомнили жителям региона о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Медики порекомендовали не заниматься самолечением.