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15:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области снизилась на 50% за 2 недели

Эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

Источник: РИА "Воронеж"

Количество жителей Воронежской области, заболевших гриппом и ОРВИ, снизилось на 50% по сравнению с предновогодней неделей, сообщила пресс-служба облздрава в среду, 10 января. Эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Врачи не зафиксировали групповые инфекционные заболевания в новогодние праздники.

К началу первой рабочей недели 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области была ниже эпидпорога на 40,8%, в Воронеже — на 4,4%. Эпидпорог был превышен в аналогичный период 2017 года.

Санврачи напомнили жителям региона о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Медики порекомендовали не заниматься самолечением.

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