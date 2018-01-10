Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области снизилась на 50% за 2 недели

Количество жителей Воронежской области, заболевших гриппом и ОРВИ, снизилось на 50% по сравнению с предновогодней неделей, сообщила пресс-служба облздрава в среду, 10 января. Эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Врачи не зафиксировали групповые инфекционные заболевания в новогодние праздники.

К началу первой рабочей недели 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области была ниже эпидпорога на 40,8%, в Воронеже — на 4,4%. Эпидпорог был превышен в аналогичный период 2017 года.