Новую школу на 1,2 тыс учащихся открыли в Воронеже

Источник: пресс-служба администрации Воронежа

Новая воронежская школа № 102 (улица Шишкова, 140б) приняла первых учеников после зимних каникул. Об этом стало известно в ходе осмотра нового здания врио губернатором Воронежской области Александром Гусевым в среду, 10 января, сообщила пресс-служба администрации города.

Учебное учреждение рассчитано на 1224 человека. В школу уже зачислили 1086 детей. Здание состоит из трех корпусов: четырехэтажный — учебный, двухэтажный — общественный и одноэтажный — спортивный.

Корпуса связаны между собой вестибюлем. Для занятий спортом оборудовали два спортивных зала с универсальной комплексной спортплощадкой, теннисным кортом, площадками для занятий баскетболом, волейболом, бадминтоном, футбольным полем, сектором для прыжков и беговыми дорожками. Также в школе будет работать 12 музеев. Здание имеет индивидуальную планировку, в нем создана безбарьерная образовательная среда для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Директор школы Алексей Фактор сообщил, что образовательное учреждение пользуется высокой востребованностью, поскольку его построили на территории трех развивающихся микрорайонов с числом жителей, превышающим 30 тыс. человек. По его словам, в 2018 году школа не приняла учащихся 9 и 11-х классов из-за сжатых сроков по подготовке к итоговым экзаменам. Между тем он заверил, что педагогический состав полностью сформирован.

После посещения школы врио губернатора Воронежской области Александр Гусев отметил, что такие объекты должны стать обычным стандартом при строительстве.

— Комплексная застройка микрорайонов должна сопровождаться возведением объектов социальной инфраструктуры. Практика такая есть, все необходимые регламенты выработаны, законодательно все это закреплено на уровне градостроительных документов, — подчеркнул Александр Гусев.

Инвестиции в проект составили 764 млн рублей, в том числе 660 млн — на строительство и еще 104 млн рублей — на оснащение школы. По информации пресс-службы, все помещения, открытые площадки, учебные пособия — соответствуют современным федеральным образовательным стандартам. Например, компьютеры установлены на передвижной тележке, которую любой учитель может привозить в свой класс по мере необходимости. Для кабинетов естественных наук закупили высокоточные приборы, фрезерные станки, швейные машинки, манекены, приспособления для обучения моделированию и шитью.

Контекст