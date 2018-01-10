Новую школу на 1,2 тыс учащихся открыли в Воронеже
Здание возвели в строящемся микрорайоне «Московский квартал».
Здание возвели в строящемся микрорайоне «Московский квартал».
Новая воронежская школа № 102 (улица Шишкова, 140б) приняла первых учеников после зимних каникул. Об этом стало известно в ходе осмотра нового здания врио губернатором Воронежской области Александром Гусевым в среду, 10 января, сообщила
Корпуса связаны между собой вестибюлем. Для занятий спортом оборудовали два спортивных зала с универсальной комплексной спортплощадкой, теннисным кортом, площадками для занятий баскетболом, волейболом, бадминтоном, футбольным полем, сектором для прыжков и беговыми дорожками. Также в школе будет работать 12 музеев. Здание имеет индивидуальную планировку, в нем создана безбарьерная образовательная среда для учеников с ограниченными возможностями здоровья.
Директор школы Алексей Фактор сообщил, что образовательное учреждение пользуется высокой востребованностью, поскольку его построили на территории трех развивающихся микрорайонов с числом жителей, превышающим 30 тыс. человек. По его словам, в 2018 году школа не приняла учащихся 9 и 11-х классов
После посещения школы врио губернатора Воронежской области Александр Гусев отметил, что такие объекты должны стать обычным стандартом при строительстве.
— Комплексная застройка микрорайонов должна сопровождаться возведением объектов социальной инфраструктуры. Практика такая есть, все необходимые регламенты выработаны, законодательно все это закреплено на уровне градостроительных документов, — подчеркнул Александр Гусев.
Инвестиции в проект составили 764 млн рублей, в том числе 660 млн — на строительство и еще 104 млн рублей — на оснащение школы. По информации
Контекст
С 2017 по 2020 год в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в Воронеже введут в эксплуатацию семь общеобразовательных учреждений, в том числе, в микрорайоне «Олимпийский», а также четыре пристройки к функционирующим заведениям. В 2018 году будет введена школа на 1224 учащихся на улице Острогожской в отдаленном микрорайоне Шилово.