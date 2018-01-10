«Больно смотреть»: не моргавшая две минуты актриса удивила соцсети

Соответствующий видеоролик опубликован в Twitter.
«Здесь очень много воздуха и у меня все болит, но я буду продолжать до двух минут, чтобы никто не смог побить мой рекорд», — сказала она во время соревнования с ведущим, которое состоялось в финальной части программы.
Многие подписчики пытались уловить момент, когда Честейн моргнула. Некоторые сочли, что она закрыла глаза на 24 и 28 секунде, однако их позиция не нашла поддержки. «Невозможно не быть завороженным этими неморгающими глазами», — написал Enrique Villa. «Ого. На это больно смотреть», — отметил Mark Creech. Другие посчитали, что такая способность — результат актерской дисциплины.
Программа, которую посетила Честейн, была посвящена грядущей премьере фильма «Большая игра».