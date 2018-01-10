На Молдову надвигаются морозы: когда выпадет снег

Согласно данным метеорологов, до рабочей недели дневные температуры будут плюсовыми, а на выходные заметно похолодает. Пик морозов ожидается в воскресенье. Ночной минимум на севере страны будет в пределах —9..-12, в центральной части — от —8 до —11, а на юге — от —7 до —10. Дневная температура воздуха в воскресенье в северных районах, как полагают синоптики, Ночной минимум на севере страны будет в пределах —9..-5, в центре — от —1 до —4, а на юге — от 0 до —3. Осадков не предвидится. Такая же погода сохранится и в понедельник.