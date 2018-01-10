Власти Уфы начали эвакуировать машины, мешающие уборке снега
Рейд по эвакуации брошенных автомобилей прошел в Кировском районе.
Рейд по эвакуации брошенных автомобилей прошел в Кировском районе.
Сегодня, 10 января, после обильного снегопада коммунальные службы башкирской столицы вновь вышли на уборку снега. В Кировском районе Уфы вместе с ними в рейд отправились сотрудники ГИБДД и эвакуаторы: мешающие уборке снега автомобили увозили на штрафстоянку. Крайнюю меру применили к автолюбителям, нарушившим правила парковки на улице Батырской. Останавливаться на достигнутом городские власти не собираются.
— Такая работа будет вестись повсеместно в соответствии с графиком, — заявил заместитель начальника УЖХ Кировского района Уфы Антон Тарасов
Пока нерасторопные автомобилисты ищут свои машины на штрафстоянке, коммунальщики продолжают расчистку снега на оживленных магистралях города. В частности, сегодня ударными темпами расчищались улицы Степана Кувыкина и Батырская.