Власти Уфы начали эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Сегодня, 10 января, после обильного снегопада коммунальные службы башкирской столицы вновь вышли на уборку снега. В Кировском районе Уфы вместе с ними в рейд отправились сотрудники ГИБДД и эвакуаторы: мешающие уборке снега автомобили увозили на штрафстоянку. Крайнюю меру применили к автолюбителям, нарушившим правила парковки на улице Батырской. Останавливаться на достигнутом городские власти не собираются.