Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Люди определили больных по лицу
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети
«Последние 2 дня был в прострации»: экс-жена о смерти Державина
«Осунувшееся лицо» Меньшовой вызвало беспокойство у поклонников
Как корейская деревня стала самым напряженным местом в миреВоеннослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются здесь лицом к лицу
СМИ: 400 "кадыровцев" берут штурмом квартал, где живут Ямадаевы
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Запад готовит сценарий признания Крыма российским — Мурадов
Американские СМИ объяснили, зачем США газ РФ
Кейт Миддлтон надела платье за $90
«Осунувшееся лицо» Меньшовой вызвало беспокойство у поклонников
Милиция Таджикистана разогнала толпу желающих переехать в Россию
Осужденный за изнасилование Шурыгиной освобожден
В России реконструируют дом последнего китайского императора
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
10 января, источник: Комсомольская правда

Власти Уфы начали эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Рейд по эвакуации брошенных автомобилей прошел в Кировском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 января, после обильного снегопада коммунальные службы башкирской столицы вновь вышли на уборку снега. В Кировском районе Уфы вместе с ними в рейд отправились сотрудники ГИБДД и эвакуаторы: мешающие уборке снега автомобили увозили на штрафстоянку. Крайнюю меру применили к автолюбителям, нарушившим правила парковки на улице Батырской. Останавливаться на достигнутом городские власти не собираются.

— Такая работа будет вестись повсеместно в соответствии с графиком, — заявил заместитель начальника УЖХ Кировского района Уфы Антон Тарасов пресс-службе уфимской мэрии.

Пока нерасторопные автомобилисты ищут свои машины на штрафстоянке, коммунальщики продолжают расчистку снега на оживленных магистралях города. В частности, сегодня ударными темпами расчищались улицы Степана Кувыкина и Батырская.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Уже третья: Еще одна дочь Анджелины Джоли начала одеваться как мальчик
Книга о книгах
Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ
Госдеп не советует американцам ехать в Россию
Жириновский вносит законопроект об отмене 282-й статьи
В СБ ООН выступили против ослабления санкций в отношении КНДР
Саакашвили занялся поиском «300 спартанцев»
В Росгидромете высоко оценили точность своих прогнозов
Полиция ФРГ остановила фуры с американскими гаубицами
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места Комментируя выступление Шипулина, четырехкратный олимпийский чемпион подверг критике отдельных тренеров мужской сборной России
Авто
В Китае произошла авария «из анекдотов» (виновнику не до смеха) Кому-то это ДТП может показаться смешным, но только не его виновнику, которому теперь придется раскошелиться на очень серьезную сумму
Hi-Tech
Осторожно: китайские смартфоны опасны В итоге в рамках выставки CES у Huawei сорвалось несколько сделок
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника Юные героини не оставили друга в беде.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь