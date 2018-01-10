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10 января, источник: Noi.md

Женщина родила двойняшек по дороге в больницу

Родились в пути! Малыши 27-летней жительницы Штефан Водэ спешили появиться на свет.

Источник: Noi.md

Согласно информации Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, вчера, 9 января, в 13:40 поступил звонок от беременной женщины, заявившей о начале схваток.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов менее чем через 10 минут, но врачам пришлось принимать роды по дороге в больницу.

Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в начале 2018 года бригады скорой медицинской помощи приняли девять родов в догоспитальных условиях.

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