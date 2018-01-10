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10 января, источник: РИА Новости

В Швейцарии будут защищать права лобстеров на безболезненную смерть

ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Швейцария будет защищать права лобстеров на безболезненную смерть, говорится на сайте правительства страны.

Источник: РИА Новости

В среду по итогам заседания правительства Федеральный Совет принял решение о внесении поправок в ветеринарное законодательство, которые вступят в силу с 1 марта 2018 года. Они касаются, в частности, борьбы с нелегальным ввозом и торговлей собаками, запретом на использование устройств, которые не дают собакам лаять.

Кроме того, новые поправки защищают права лобстеров на безболезненную смерть в кастрюле.

Согласно решению правительства, все десятиногие ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде, и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Кроме того, перед смертью животные должны быть оглушены.

Таким образом, в Швейцарии с марта будет запрещено варить живьем лобстеров и других членистоногих, кидая их сразу в кипящую воду.
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