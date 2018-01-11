Власти Германии депортируют пианистку из Казахстана, приглашённую 16 лет назад
Анастасию Дранчук, вундеркинда из Казахстана, в 12 лет пригласили учиться в Германию. Спустя 16 лет её решили депортировать из страны.
Анастасию Дранчук, вундеркинда из Казахстана, в 12 лет пригласили учиться в Германию. Спустя 16 лет её решили депортировать из страны.
28-летняя Анастасия Дранчук — известная в Германии пианистка. Второй месяц немецкие СМИ следят за судьбой девушки
Телепрограмма Abendschau на телеканале RBB сняла сюжет об уроженке Казахстана.
Анастасию называли вундеркиндом. В 12 лет казахстанку пригласили учиться в знаменитую Берлинскую высшую школу музыки имени Эйслера. Она вместе с родителями, профессиональными скрипачами, переехала в Берлин.
Анастасия Дранчук стала звездой в музыкальном мире. С оркестрами и сольными выступлениями она объездила весь мир. Девушка была почётным гостем на приёмах в правительстве, выступала перед канцлером Германии Ангелой Меркель.
В декабре 2017 года Анастасия получила предупреждение о её депортации в Казахстан. Как оказалось, всё это время девушка жила со студенческой визой, срок которой давно истёк. Оформить вид на жительство, а затем гражданство, как это сделали её родители, она не могла
Покинуть Германию пианистка должна к концу января.
Девушка признаётся, что не представляет своей жизни в Казахстане, откуда уехала 16 лет назад. Своим домом она считает Германию.
«Я выросла здесь, Германия — мой дом, это страна, которую я люблю, здесь мои родители, всё здесь», — говорит Анастасия Дранчук.
Пианистка наняла адвоката, они обратились в Комитет по особым случаям. Вместе они надеются, что Анастасии удастся остаться в Германии и получить гражданство этой страны.