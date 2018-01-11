Во Владивостоке обесточат два крупных торговых центра

Сегодня, 11 января, во Владивостоке продолжится плановый ремонт электросетей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сотрудники МУПВ ВПЭС вновь обесточат несколько десятков зданий в приморской столице. На этот раз в «тёмный список» угодили два торговых центра: это ТЦ «Меридиан» на Енисейской, 7 и ТЦ «Универбыт» на Русской, 46.