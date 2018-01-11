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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке обесточат два крупных торговых центра

Коммунальщики продолжат ремонт электрических сетей.

Сегодня, 11 января, во Владивостоке продолжится плановый ремонт электросетей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сотрудники МУПВ ВПЭС вновь обесточат несколько десятков зданий в приморской столице. На этот раз в «тёмный список» угодили два торговых центра: это ТЦ «Меридиан» на Енисейской, 7 и ТЦ «Универбыт» на Русской, 46.

Отключения начнутся ровно в 9 часов и продлятся до 17:00. Их длительность займёт от двух до восьми часов. Это зависит от сложности ремонта. К концу рабочего дня подачу электричества возобновят.

Речь идёт о следующих адресах:

Буссе, 8;.

Всеволода Сибирцева: 46, 50, 56, 58Б, 62, 62А, 62Б, 62 В, 62 Г, 64, 66, 68, 68А, 70, 77, 79, 81, 83, 85, 85А, 87, 89, 93, 95, 99, 99А, 101, 103, 105, 111, 115;.

Главная: 35А, 58, 60А, 62, 62Б;.

Грибоедова (Ленинский), 54;.

Енисейская, 7;.

Жариковская, 50В;.

Зелёный переулок: 1, 3, 5;.

Калинина: 159, 161, 163, 165, 167, 173;.

Капитана Шефнера: 23А, 27, 49;.

Надибадзе: 16, 18, 20, 22, 28;.

Нейбута: 81, 81А, 83, 87;.

Нерчинская: 56;.

Новгородский переулок: 8, 11;.

Пихтовая: 21, 21А, 26А, 26Б, 26 В, 26 Г, 27, 27А, 29, 32, 35, 46;.

Русская, 46;.

Сосновая: 10, 10А, 10Б;.

Траловая: 36, 43.

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