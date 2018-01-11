Погода на 11 января: от -9 ночью до +2 днем, туман, изморозь
Сегодня в нашей стране ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируются. Вместо этого ночью и утром — местами слабые туман, изморозь, а по
Сегодня в нашей стране ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируются. Вместо этого ночью и утром — местами слабые туман, изморозь, а по
Ветер будет
Столбики термометров ночью и утром покажут −2…−7°С, при прояснениях — даже до -9°С. Однако во второй половине дня будет ощутимо теплее: от -3 до +2°С, сообщает Белгидромет.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.