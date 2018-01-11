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00:42 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Погода на 11 января: от -9 ночью до +2 днем, туман, изморозь

Сегодня в нашей стране ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируются. Вместо этого ночью и утром — местами слабые туман, изморозь, а по северо-востоку страны на отдельных участках дорог гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ветер будет северо-восточным умеренным.

Столбики термометров ночью и утром покажут −2…−7°С, при прояснениях — даже до -9°С. Однако во второй половине дня будет ощутимо теплее: от -3 до +2°С, сообщает Белгидромет.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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