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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Приморья поставит необычный памятник

Памятник первым предпринимателям Уссурийска задумал поставить в родном городе президент Ассоциации предпринимателей «Точка Роста» Алексей Иртегов, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Как пишет Алексей в личном блоге в соцсети, «город преображался и развивался на протяжение 151 года своего существования, не только органически, а еще и благодаря предпринимателям, которые еще с конца 19 века создавали рабочие места, строили театры, образовательные учреждения, вкладывали в образование. Это такие люди, как Иннокентий Павлинович Пьянков, купец I гильдии Иван Яковлевич Чурин, товарищество Густава Кунста и Густава Альберс, которые непосредственно и участвовали в становлении и развитии Уссурийска».

На резонные возражения, что с таким же успехом можно ставить памятники первым врачам, учителям, и вообще кому угодно, Алексей Иртегов отвечает, что именно предприниматели являются градообразующим элементом, которые давали и дают тысячи рабочих мест, в том числе строя больницы и образовательные учреждения, в которых работают врачи и учителя.

Он подчеркивает, что их роль весьма велика, поэтому нужно отдать им дань, воздвигнув памятник в городе Уссурийск. Автор идеи планирует заказывать проект уже в середине января. Сразу после того, как все будет готово, проект отправится в администрацию на рассмотрение.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что необычный памятник появился на Дальнем Востоке.

Таисия Масина.

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