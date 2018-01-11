В Приморье сохраняется снег и гололедица
Во Владивостоке без осадков, -15 °C.
Во Владивостоке без осадков, -15 °C.
Сегодня, 11 января, погоду в Приморье определяет тропосферный вихрь. В крае переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха −13…−18 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
В Уссурийске переменная облачность, слабый снег. Ветер северный,
В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный,