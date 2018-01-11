В Приморье сохраняется снег и гололедица

Сегодня, 11 января, погоду в Приморье определяет тропосферный вихрь. В крае переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха −13…−18 °C, сообщает Примпогода.