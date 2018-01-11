Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Названа опасность дневного сна
Рики Мартин показал публике подросших сыновей
Стала известна причина смерти народного артиста Михаила Державина
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
СМИ: 400 "кадыровцев" берут штурмом квартал, где живут Ямадаевы
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Запад готовит сценарий признания Крыма российским — Мурадов
Американские СМИ объяснили, зачем США газ РФ
Кейт Миддлтон надела платье за $90
«Осунувшееся лицо» Меньшовой вызвало беспокойство у поклонников
Милиция Таджикистана разогнала толпу желающих переехать в Россию
Осужденный за изнасилование Шурыгиной освобожден
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
03:32 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье сохраняется снег и гололедица

Во Владивостоке без осадков, -15 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 11 января, погоду в Приморье определяет тропосферный вихрь. В крае переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха −13…−18 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха −13…−15 °C.

В Уссурийске переменная облачность, слабый снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха −13…−15 °C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха −11…−13 °C.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый мэр Владивостока намерен строить дороги ...
Владивосток глазами знаменитостей ...
Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ
Госдеп не советует американцам ехать в Россию
Жириновский вносит законопроект об отмене 282-й статьи
В СБ ООН выступили против ослабления санкций в отношении КНДР
Саакашвили занялся поиском «300 спартанцев»
В Росгидромете высоко оценили точность своих прогнозов
Полиция ФРГ остановила фуры с американскими гаубицами
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места Комментируя выступление Шипулина, четырехкратный олимпийский чемпион подверг критике отдельных тренеров мужской сборной России
Авто
В Китае произошла авария «из анекдотов» (виновнику не до смеха) Кому-то это ДТП может показаться смешным, но только не его виновнику, которому теперь придется раскошелиться на очень серьезную сумму
Hi-Tech
Осторожно: китайские смартфоны опасны В итоге в рамках выставки CES у Huawei сорвалось несколько сделок
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Реконструкцию дома последнего китайского императора начали под Хабаровском
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника Юные героини не оставили друга в беде.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь