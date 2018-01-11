В Росгидромете оценивают точность своих прогнозов в 96%

В частности, речь шла об урагане 29 мая в Москве и области, жертвами которого, по данным прокуроров, стали 16 человек, ранения получили около 200. В целом, в надзорном ведомстве оценили ущерб от природного явления в 200 млн. руб. Прокуроры пришли к выводу, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ “Центральное УГМС”, согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17−22 м/с».