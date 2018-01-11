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02:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Росгидромете оценивают точность своих прогнозов в 96%

Точность прогнозов Росгидромета достигает 96%. Об этом в интервью «Ъ» сообщил глава ведомства Максим Яковенко, отметив: «Качество прогнозирования у нас на высоте, как бы ни считали некоторые».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Генпрокуратура попросила главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу «по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям».

В частности, речь шла об урагане 29 мая в Москве и области, жертвами которого, по данным прокуроров, стали 16 человек, ранения получили около 200. В целом, в надзорном ведомстве оценили ущерб от природного явления в 200 млн. руб. Прокуроры пришли к выводу, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ “Центральное УГМС”, согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17−22 м/с».

«По всем участкам, кроме взлетно-посадочной полосы Внуково (там ветер поднялся до 30 м/с), прогноз совпал 100%, — сказал “Ъ” Максим Яковенко.— Те места, где были трагедии, где погибли люди, там максимальные ветра не превышали 14−15 м в секунду, мы давали от 17 до 21 максимум, поэтому прогнозы были точнейшие».

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30 августа 2017© Ньюстюб
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