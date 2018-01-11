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02:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Пухлый беженец пялился в окно спортзала и получил пожизненный абонемент

Юный сирийский беженец Мохаммед Кхалед получил пожизненный абонемент в одном из спортзалов провинции Адыяман, расположенной на юго-востоке Турции. Об этом сообщает The Independent.

На такой шаг руководство фитнес-клуба пошло после того, как по сети разошлась фотография 12-летнего Кхаледа, страдающего избыточным весом. На снимке парень с подставкой для обуви за спиной и в одних тапочках стоит у окна спортивного зала и смотрит на происходящее в нем.

Как отмечает издание, мальчик работает чистильщиком обуви.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда владелец клуба узнал, что подростка заинтересовал спортивный зал, то разыскал его и подарил абонемент. Впоследствии турецкие СМИ опубликовали фотографии, на которых Кхалед уже вовсю занимается спортом. «Он [владелец спортзала] нашел меня и помог мне (…) Я всегда мечтал похудеть и сейчас я верю, что смогу этого добиться», — приводит издание слова сирийца.

Как отмечает The Independent со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время в Турции проживают 3,3 миллиона сирийских беженцев.

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