Пухлый беженец пялился в окно спортзала и получил пожизненный абонемент

На такой шаг руководство фитнес-клуба пошло после того, как по сети разошлась фотография 12-летнего Кхаледа, страдающего избыточным весом. На снимке парень с подставкой для обуви за спиной и в одних тапочках стоит у окна спортивного зала и смотрит на происходящее в нем.

Как отмечает издание, мальчик работает чистильщиком обуви.

Когда владелец клуба узнал, что подростка заинтересовал спортивный зал, то разыскал его и подарил абонемент. Впоследствии турецкие СМИ опубликовали фотографии, на которых Кхалед уже вовсю занимается спортом. «Он [владелец спортзала] нашел меня и помог мне (…) Я всегда мечтал похудеть и сейчас я верю, что смогу этого добиться», — приводит издание слова сирийца.