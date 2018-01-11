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03:18 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский Дед Мороз приглашает к себе в гости на Старый Новый год

Жители смогут прикоснуться к самой настоящей сказке.

Изумрудный Дед Мороз приглашает приморцев на Старый Новый год к себе в «Изумрудную долину», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В субботу, 13 января, приморский волшебник приглашает приморцев на праздничные гуляния, посвященные встрече Нового года по старому стилю.

Также все желающие смогут совершить путешествие по дому главного волшебника зимы. Гости познакомятся с бытом Изумрудного Дедушки, узнают интересные факты о жизни и сказочных делах волшебника, а также пообщаются с самим Изумрудным Дедом Морозом, поводят вместе с ним хоровод вокруг нарядной елки и получат сладкие подарки.

Напомним, резиденция Изумрудного Деда Мороза открылась в Приморье ровно год назад в январе 2017 года. За это время на территории резиденции и парка в целом проведено огромное количество мероприятий для детей и взрослых.

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