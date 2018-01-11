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03:46 (мск), источник: VLADNEWS

В Фокино устранена авария на котельной

В настоящее время ремонтные работы завершены.

В Фокино завершились ремонтные работу по устранению аварии на котельной по улице Карла Маркса, сообщает РИА VladNews.

По данным «Примтеплоэнерго», на устранении аварии было задействовано 3 единицы техники и 8 человек ремонтная бригада. Для координации действий на ПУ ЕДДС с 04.00 часов был развернут оперативный штаб из работников МКУ ГОЧС и ПБ и администрации городского округа.

На данный момент ремонтные работы завершены. Котельная запущена. Напомним, поздним вечером 10 января на бойлерной города Фокино произошла аварий, в результате которой город остался без отопления.

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