В Фокино устранена авария на котельной

В Фокино завершились ремонтные работу по устранению аварии на котельной по улице Карла Маркса, сообщает РИА VladNews.

По данным «Примтеплоэнерго», на устранении аварии было задействовано 3 единицы техники и 8 человек ремонтная бригада. Для координации действий на ПУ ЕДДС с 04.00 часов был развернут оперативный штаб из работников МКУ ГОЧС и ПБ и администрации городского округа.