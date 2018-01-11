Озвучена сумма материнского капитала в Приморье в 2018 году

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Эта мера социальной поддержки оказывается семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок. По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в 2017 году сертификаты на материнский капитал получили более трех тысяч многодетных семей.

«Средства государственной поддержки родители могут направить на расширение жилья и ремонтные работы, на медицинские, образовательные услуги детям, а также на иные, оговоренные законодательством цели. С 2016 года разрешено использовать региональную выплату на нужды семей с детьми-инвалидами», — уточняют в ведомстве.

По инициативе президента Владимира Путина, с этого года внесен ряд значимых дополнений внесен в программу федерального материнского капитала. Эту меру соцподдержки российские семьи получают по рождению второго ребенка.

Прежде всего, возможность вступления в Программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Кроме этого, снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

Важно, что семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появился второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Право на выплату наступает, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина. В Приморье это 19 787 рублей. Максимальный месячный доход приморской семьи из четырех человек, дающий право на ежемесячную выплату, составляет 79 146 рублей.