Заявки на уборку улиц от снега принимают у иркутян
Единая диспетчерская служба Иркутска принимает от горожан заявки на уборку улиц города от снега по тел.: (3952) 520−112.
Единая диспетчерская служба Иркутска принимает от горожан заявки на уборку улиц города от снега по тел.: (3952) 520−112.
Как сообщает 10 января 2018 года
«Эта зима для коммунальных служб города выдалась очень напряженной. Идут обильные осадки. Только в декабре снега выпало больше трехмесячной нормы, — заметила Елена Федорова. — Это потребовало определенных усилий со стороны дорожных служб и пересмотра организации работ, усиления техникой и людьми. Если раньше ежедневно на снегоотвал приходило около 300 машин, то сейчас в определенные дни эта цифра достигает тысячи. Работа дорожных служб идет в круглосуточном режиме».
По словам Елены Федоровой, на уборке улиц задействовано более 100 единиц техники и 200 человек. В первую очередь очищаются магистральные улицы города, затем второстепенные.