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03:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Заявки на уборку улиц от снега принимают у иркутян

Единая диспетчерская служба Иркутска принимает от горожан заявки на уборку улиц города от снега по тел.: (3952) 520−112.

Как сообщает 10 января 2018 года пресс-служба городской администрации, ежедневно поступает около 20 звонков, которые в основном касаются уборки межквартальных проездов и внутридворовых территорий. Полученные заявки рассмотрят в мэрии на совещании с руководителями управляющих компаний и частных предприятий до 15 января.

Как рассказала председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, с начала 2018 года с улиц Иркутска вывезли около 45 тыс. тонн снега, а в декабре 2017 года коммунальные службы города вывезли около 100 тыс. тонн снега, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

«Эта зима для коммунальных служб города выдалась очень напряженной. Идут обильные осадки. Только в декабре снега выпало больше трехмесячной нормы, — заметила Елена Федорова. — Это потребовало определенных усилий со стороны дорожных служб и пересмотра организации работ, усиления техникой и людьми. Если раньше ежедневно на снегоотвал приходило около 300 машин, то сейчас в определенные дни эта цифра достигает тысячи. Работа дорожных служб идет в круглосуточном режиме».

По словам Елены Федоровой, на уборке улиц задействовано более 100 единиц техники и 200 человек. В первую очередь очищаются магистральные улицы города, затем второстепенные.

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