Заявки на уборку улиц от снега принимают у иркутян

Как сообщает 10 января 2018 года пресс-служба городской администрации, ежедневно поступает около 20 звонков, которые в основном касаются уборки межквартальных проездов и внутридворовых территорий. Полученные заявки рассмотрят в мэрии на совещании с руководителями управляющих компаний и частных предприятий до 15 января.

Как рассказала председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, с начала 2018 года с улиц Иркутска вывезли около 45 тыс. тонн снега, а в декабре 2017 года коммунальные службы города вывезли около 100 тыс. тонн снега, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2016 году.