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15:50 (мск), источник: РИАЦ

В регионе на Крещение будет морозно

В целом январь не будет аномально холодным. Двенадцатиградусные морозы ожидаются лишь на следующей неделе, а затем вновь начнут ослабевать. По мнению волгоградского климатолога Анатолия Судакова, крещенские морозы в Нижнем Поволжье отходят в область народных преданий.

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Источник: РИАЦ

В Волгоградской области похолодало, и жители заговорили о крещенских морозах, которые, как принято считать, совпадают с православным праздником Крещения Господня, выпадающего на девятнадцатое января. Однако, не всё так очевидно, как считается в народной традиции. Есть и скептики, которые сомневается, что морозы будут.

— Понятие «крещенские морозы» сформировалось на Руси ещё в период средневековья, когда климат был значительно более прохладным, чем сейчас, — говорит Анатолий Судаков. — Стихотворные строки А. С. Пушкина «Мороз и солнце; день чудесный!» описывают погоду именно этого периода, хотя, надо помнить, что по дореволюционному юлианскому календарю этот праздник приходился на нынешнее шестое января. Впрочем, несмотря на разницу дат, речь идёт о днях, отстоящих от дня зимнего солнцестояния на одинаковое количество суток.

День зимнего солнцестояния 21 декабря считается началом астрономической зимы. К этому времени окончательно устанавливается зимний характер атмосферной циркуляции, продолжается радиационное выхолаживание земной поверхности в северном полушарии. На это время в средней полосе России обычно приходится усиление морозов и установление умеренно или значительно морозной погоды.

Однако не следует забывать, что своё знаменитое стихотворение «Зимнее утро» Александр Сергеевич написал в далёком 1829 году, когда зимы на Русской равнине были намного суровее. Это было время окончания глобального относительного похолодания, продолжавшегося с начала XIV до конца XIX века. При жизни Пушкина Москва-река в течение полугода находилась подо льдом, неоднократно замерзало Балтийское море, Дунай, а метели и снежные заносы были обычны даже в Париже. В Европейской части России крещенские морозы наступали вследствие господства устойчивых зимних антициклонов, при которых стояла сильно морозная, до -30 °C и ниже, но ясная и безветренная погода. Выход циклонов полярного и арктического атмосферного фронтов блокировался. Снежный покров, формировавшийся в центральных областях России ещё в октябре, а зачастую и с конца сентября, вследствие осеннего выхода циклонов из Атлантики, не таял, а накапливался. Погода в Нижнем Поволжье была примерно такой же, что отмечается в записках европейских путешественников, посещавших в то время наш регион. При наличии хорошей одежды такие морозы переносились сравнительно легко; в тридцатиградусные морозы жители России устраивали массовые катания на коньках и вели вполне обычный образ жизни.

Наступившее в Волгоградской области перед Крещением в этом году похолодание обусловлено совсем другими причинами: выходом арктических циклонов вдоль линии арктического атмосферного фронта. Вдоль этого фронта начался выход серии арктических циклонов, несущих сухой холодный воздух с акватории Северного Ледовитого океана. Несмотря на своё происхождение, этот воздух значительно теплее, чем тот, который мог бы образоваться в зимних антициклонах средних широт в результате своего радиационного выхолаживания. К тому же приполярный воздух выносится циклонами на сравнительно тёплую поверхность. Не следует забывать, что до похолодания был аномально тёплый декабрь с превышением среднемесячной температуры на четыре градуса по сравнению со среднемноголетними значениями. Да и сама Арктика сейчас намного теплее, чем ещё семьдесят лет назад.

Климатолог настаивает, что нельзя забывать о том, что погода имеет случайный характер. Невозможно заранее определить силу и продолжительность похолодания, его реальную дату.

— Но всё же период относительно тёплой погоды, характерной для первой декады января с существенным превышением суточных температур по сравнению с нормой, закончится, — говорит Анатолий Судаков. — И температурные показатели придут к своей календарной норме. Субъективно это будет воспринято как похолодание. И хотя устойчивые значительные морозы с температурой ниже минус двенадцати градусов вряд ли наступят, эффективная температура (т.е. та, какую будет ощущать одетый по погоде человек) вследствие слабого ветра составит -15 -18 °C. Велика также вероятность выхода в регион циклонов полярного фронта. В этом случае наступит несколько более тёплая и пасмурная погода. В целом же понижения температуры ниже средних значений в январе текущего года ожидать не следует.

Погодная ситуация в нынешнем веке складывается таким образом, что крещенские морозы из области реальной жизни давно уже перешли в область народных преданий, причём не только в Нижнем Поволжье, но и в центральных областях европейской России. И хотя в отдельные годы сильные морозы случаются, происходит это всё реже и реже. А вот бесснежные стылые зимы, пробирающий до костей влажный леденящий ветер небольшой силы становятся той климатической реальностью в нашем регионе, которая сформировалась всерьёз и надолго, по крайней мере, на десятилетия.

За период метеорологических наблюдений с начала прошлого века самый сильный крещенский мороз был сравнительно недавно — 19 января 2006 года — -28,6 °C, а самое тёплое Крещение Господне случилось уже на следующий 2007 год, когда термометр показал +9 °C.

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