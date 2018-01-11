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16:05 (мск), источник: Новый Калининград

Стало известно, на каких улицах Калининграда появятся новые фоторадары

Новые фоторадары, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, появятся на 7 улицах Калининграда. Об этом в четверг «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

Источник: Новый Калининград

Комплексы автоматической фиксации нарушений планируется установить на Московском проспекте, на улице 9 Апреля в районе в районе 2-го эстакадного моста, на Советском проспекте, улицах Емельянова, Суворова, Тургенева и на проспекте Калинина.

Также фоторадар собираются установить на трассе Зеленоградск-Приморск (через Светлогорск).

В октябре 2017 года начальник регионального УГИБДД Геннадий Бубенов заявил, что на въезде в Калининград будут установлены новые фоторадары, «чтобы гасить скорость». Бубенов также отметил, что камера появится на проблемном перекрестке Литовского вала и улицы Гагарина.

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