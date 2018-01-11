Стало известно, на каких улицах Калининграда появятся новые фоторадары

Источник: Новый Калининград

Комплексы автоматической фиксации нарушений планируется установить на Московском проспекте, на улице 9 Апреля в районе в районе 2-го эстакадного моста, на Советском проспекте, улицах Емельянова, Суворова, Тургенева и на проспекте Калинина.

Также фоторадар собираются установить на трассе Зеленоградск-Приморск (через Светлогорск).