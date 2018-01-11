Стало известно, на каких улицах Калининграда появятся новые фоторадары
Новые фоторадары, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, появятся на 7 улицах Калининграда. Об этом в четверг «Новому Калининграду» сообщили в
Новые фоторадары, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, появятся на 7 улицах Калининграда. Об этом в четверг «Новому Калининграду» сообщили в
Комплексы автоматической фиксации нарушений планируется установить на Московском проспекте, на улице 9 Апреля в районе в районе 2-го эстакадного моста, на Советском проспекте, улицах Емельянова, Суворова, Тургенева и на проспекте Калинина.
Также фоторадар собираются установить на трассе
В октябре 2017 года начальник регионального УГИБДД Геннадий Бубенов заявил, что на въезде в Калининград будут установлены новые фоторадары, «чтобы гасить скорость». Бубенов также отметил, что камера появится на проблемном перекрестке Литовского вала и улицы Гагарина.