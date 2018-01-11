Черный снег в Темиртау: В Казгидромете рассказали о состоянии воздуха
В декабре 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха Темиртау оценивался как очень высокий, сообщили в РГП «Казгидромет», отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.
В декабре 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха Темиртау оценивался как очень высокий, сообщили в РГП «Казгидромет», отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.
Как уточнили в ведомстве, уровень загрязнения определялся значением СИ равным 11 (очень высокий уровень).
«17 декабря 2017 года по данным автоматического поста № 2 был зафиксирован один случай высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводороду 11,2 ПДК. Среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 2,0 ПДК, диоксида серы — 1,3 ПДК, фенола -2,7 ПДК, аммиака — 1,4 ПДК концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК», — сообщили в «Казгидромете».
Также в ведомстве сообщили, что с 1 по 7 января 2018 года в Темиртау не зафиксированы случаи высокого и экстремально высокого загрязнения.
«Превышения загрязняющих веществ являются незначительными, высокое загрязнение атмосферного воздуха фиксируется при превышении концентраций 10 ПДК,
Напомним, ранее в социальных сетях возмущенные жители Темиртау размещали посты о черном снеге.