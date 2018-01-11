Черный снег в Темиртау: В Казгидромете рассказали о состоянии воздуха

Источник: Tengrinews

Как уточнили в ведомстве, уровень загрязнения определялся значением СИ равным 11 (очень высокий уровень).

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«17 декабря 2017 года по данным автоматического поста № 2 был зафиксирован один случай высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводороду 11,2 ПДК. Среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 2,0 ПДК, диоксида серы — 1,3 ПДК, фенола -2,7 ПДК, аммиака — 1,4 ПДК концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК», — сообщили в «Казгидромете».

Максимально-разовая концентрация взвешенных вещества составляла 1,2 ПДК, диоксид серы — 8,1 ПДК, оксида углерода — 1,8 ПДК, диоксида азота — 1,5 ПДК, сероводорода — 11,2 ПДК, фенола — 4,6 ПДК, аммиака — 1,3 ПДК, концентрации остальных загрязняющих веществ — не превышали ПДК.

Также в ведомстве сообщили, что с 1 по 7 января 2018 года в Темиртау не зафиксированы случаи высокого и экстремально высокого загрязнения.

«Превышения загрязняющих веществ являются незначительными, высокое загрязнение атмосферного воздуха фиксируется при превышении концентраций 10 ПДК, экстремально-высокое загрязнение — при превышении от 20 до 50 ПДК. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения по данным автоматического поста с 1 по 7 января 2018 года не зафиксировано», — отметили в РГП «Казгидромет».