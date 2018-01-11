Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
Иностранцам запретили усыновлять детей из Эфиопии
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Кристина Орбакайте появилась на публике с новой прической
«Иран сейчас как СССР в начале 80-х»Руководство Ирана изъяло из школьной программы английский язык
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Мать о сыне, осужденного за изнасилование Шурыгиной: такой худой
Мурадов: Запад готовится признать Крым российским
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
Эксперты оценили риски ареста золотовалютных резервов РФ в США
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Москва преобразилась к празднику
15:53 (мск), источник: Tengrinews

Черный снег в Темиртау: В Казгидромете рассказали о состоянии воздуха

В декабре 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха Темиртау оценивался как очень высокий, сообщили в РГП «Казгидромет», отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как уточнили в ведомстве, уровень загрязнения определялся значением СИ равным 11 (очень высокий уровень).

Читайте также
АрселорМиттал Темиртау оштрафовали за чёрный снег в городе

«17 декабря 2017 года по данным автоматического поста № 2 был зафиксирован один случай высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводороду 11,2 ПДК. Среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 2,0 ПДК, диоксида серы — 1,3 ПДК, фенола -2,7 ПДК, аммиака — 1,4 ПДК концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК», — сообщили в «Казгидромете».

Максимально-разовая концентрация взвешенных вещества составляла 1,2 ПДК, диоксид серы — 8,1 ПДК, оксида углерода — 1,8 ПДК, диоксида азота — 1,5 ПДК, сероводорода — 11,2 ПДК, фенола — 4,6 ПДК, аммиака — 1,3 ПДК, концентрации остальных загрязняющих веществ — не превышали ПДК.

Также в ведомстве сообщили, что с 1 по 7 января 2018 года в Темиртау не зафиксированы случаи высокого и экстремально высокого загрязнения.

«Превышения загрязняющих веществ являются незначительными, высокое загрязнение атмосферного воздуха фиксируется при превышении концентраций 10 ПДК, экстремально-высокое загрязнение — при превышении от 20 до 50 ПДК. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения по данным автоматического поста с 1 по 7 января 2018 года не зафиксировано», — отметили в РГП «Казгидромет».

Напомним, ранее в социальных сетях возмущенные жители Темиртау размещали посты о черном снеге. Эксперты-экологи взяли пробы и отправили их на экспертизу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Видео с &quot;двигающимся&quot; полом высотки в Астане объяснили в КТЖ
Генштаб рассказал об атаковавших базы России в Сирии дронах
Возмутивший сенаторов учебник истории отправили на экспертизу
Россияне в 2017 году потратили больше, чем планировали
Замначальника «Матросской Тишины» уволили после скандала
Врачей кардиодиспансера уволили из-за застолья на рабочем месте
«Секретные материалы» лишились агента Скалли
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм Пока главный тренер команды Зинедин Зидан призывает мыслить позитивно, в раздевалке разгорается конфликт между Криштиану Роналду и испанскими игроками
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Реконструкцию дома последнего китайского императора начали под Хабаровском
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь