Синопскую набережную доделали и открыли

Самым важным в реконструкции набережной было строительство тоннеля у перекрестка с Херсонской улицей. Сейчас он позволяет автомобилистам, следующим в сторону проспекта Обуховской обороны, не пересекаться с потоком на мосту Александра Невского — по тоннелю машины едут без остановок.

Ожидается, что открытие позволит разгрузить потоки и на самой переправе.

Помимо этого, заработала выделенная полоса для трамваев: на участке Синопской набережной от Херсонской улицы до проспекта Обуховской Обороны ее сделали чуть выше уровня проезжей части.

В связи с открытием дороги после реконструкции меняется схема движения: на мост теперь не повернуть налево с Амбарной улицы — заезд возможен после проезда по тоннелю под трамвайными путями. На мосту Александра Невского можно оказаться, повернув направо.