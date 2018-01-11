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15:51 (мск), источник: Водитель Петербурга

Синопскую набережную доделали и открыли

Реконструированная Синопская набережная открыта для проезда. Об этом 11 января сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Самым важным в реконструкции набережной было строительство тоннеля у перекрестка с Херсонской улицей. Сейчас он позволяет автомобилистам, следующим в сторону проспекта Обуховской обороны, не пересекаться с потоком на мосту Александра Невского — по тоннелю машины едут без остановок.

Ожидается, что открытие позволит разгрузить потоки и на самой переправе.

Помимо этого, заработала выделенная полоса для трамваев: на участке Синопской набережной от Херсонской улицы до проспекта Обуховской Обороны ее сделали чуть выше уровня проезжей части.

В связи с открытием дороги после реконструкции меняется схема движения: на мост теперь не повернуть налево с Амбарной улицы — заезд возможен после проезда по тоннелю под трамвайными путями. На мосту Александра Невского можно оказаться, повернув направо.

Сделаны изменения и для пешеходом: для них в районе поворота с проспекта Обуховской Обороны на северную набережную Обводного канала сделали надземный переход.

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