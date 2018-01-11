Синопскую набережную доделали и открыли
Реконструированная Синопская набережная открыта для проезда. Об этом 11 января сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Реконструированная Синопская набережная открыта для проезда. Об этом 11 января сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Самым важным в реконструкции набережной было строительство тоннеля у перекрестка с Херсонской улицей. Сейчас он позволяет автомобилистам, следующим в сторону проспекта Обуховской обороны, не пересекаться с потоком на мосту Александра Невского — по тоннелю машины едут без остановок.
Ожидается, что открытие позволит разгрузить потоки и на самой переправе.
В связи с открытием дороги после реконструкции меняется схема движения: на мост теперь не повернуть налево с Амбарной улицы — заезд возможен после проезда по тоннелю под трамвайными путями. На мосту Александра Невского можно оказаться, повернув направо.
Сделаны изменения и для пешеходом: для них в районе поворота с проспекта Обуховской Обороны на северную набережную Обводного канала сделали надземный переход.