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16:00 (мск), источник: Meduza

В Париже ограбили отель «Ритц». Преступники унесли украшений на 4,5 миллиона евро

По словам очевидцев, было сделано не менее 10 выстрелов.

Источник: AP 2018

Налет на пятизвездочный отель «Ритц» в Париже совершили вечером 10 января. Трое преступников в капюшонах, вооруженных топориками и пистолетами, разбили витрины бутиков с ювелирными изделиями и часами и побросали драгоценности в мешки. По словам очевидцев, было сделано не менее 10 выстрелов. Награбленное налетчики передали двум сообщникам, которые уехали с места преступления на автомобиле и мопеде.

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Грабитель на мопеде выронил сумку с драгоценностями. Ее уже нашли полицейские. Трех преступников, которые били витрины, удалось задержать. Они рассчитывали сбежать из отеля через запасной выход, но он был заблокировал. Полицейские оглушили грабителей тазерами. Все трое были известны полиции, но информации об их судимости пока нет.

Посетители отеля прятались на кухне популярного бара «Хэмингуэй» и в подсобных помещениях. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Сотрудники бара, услышав шум и стрельбу, попросили посетителей лечь на пол. Во время налета в заведении выпивал писатель Фредерик Бегбедер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сумма похищенного — не менее 4,5 миллиона евро. Точную стоимость украденных вещей пока определить не удалось.

«Ритц» — один из самых известных отелей Парижа. Пятизвездочная гостиница отличается роскошью интерьеров, а рестораны и бары в ней считаются одними из лучших в мире. «Ритц» часто упоминали в литературе, в нем разворачивается действие произведений Эрнеста Хэмингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и других авторов. Бар отеля носит имя Хэмингуэя, поскольку, по легенде, именно он в 1944 году демонстративно «освободил» это заведение от немцев, налив солдатам союзников шампанского. В годы немецкой оккупации Франции в «Ритце» располагалось командование люфтваффе.

Именно в «Ритце» обедали леди Диана и Доди аль-Файед перед поездкой, которая закончилась смертью обоих в 1997 году. Отель с 1979 года принадлежит Мохаммеду аль-Файеду, отцу Доди.

Павел Борисов

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