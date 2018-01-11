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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы весело отметят Святки в усадьбе Веневитинова

Там пройдут народные гуляния.

13 января отметить весело Святки воронежцев приглашает музей поэта Дмитрия Веневитинова. Празднование народно-христианского праздника в исторической усадьбе, что находится в селе Новоживотинное Рамонского района, проходит каждый год.

Воронежцев ждут народные гулянья с ряжеными, песнями и хороводами, с шутливыми и игровыми ритуалами, какие приняты были в XIX веке. Начало в 15.00.

Напомним, в рамках святочных мероприятий в Воронеже 13 января пройдет также Рождественский фольклорный фестиваль «У нас празднички, да все Святочки!», его можно посетить бесплатно в 13.00 в городском дворце культуры.

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