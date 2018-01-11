Воронежцы весело отметят Святки в усадьбе Веневитинова

13 января отметить весело Святки воронежцев приглашает музей поэта Дмитрия Веневитинова. Празднование народно-христианского праздника в исторической усадьбе, что находится в селе Новоживотинное Рамонского района, проходит каждый год.

Воронежцев ждут народные гулянья с ряжеными, песнями и хороводами, с шутливыми и игровыми ритуалами, какие приняты были в XIX веке. Начало в 15.00.