Воронежцы весело отметят Святки в усадьбе Веневитинова
Там пройдут народные гуляния.
Там пройдут народные гуляния.
13 января отметить весело Святки воронежцев приглашает музей поэта Дмитрия Веневитинова. Празднование
Воронежцев ждут народные гулянья с ряжеными, песнями и хороводами, с шутливыми и игровыми ритуалами, какие приняты были в XIX веке. Начало в 15.00.
Напомним, в рамках святочных мероприятий в Воронеже 13 января пройдет также Рождественский фольклорный фестиваль «У нас празднички, да все Святочки!», его можно посетить бесплатно в 13.00 в городском дворце культуры.