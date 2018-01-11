Власти озвучили список мероприятий к 75-летию освобождения Воронежа
Также Воронеж отметит юбилей со дня присвоения звания «Город воинской славы».
Также Воронеж отметит юбилей со дня присвоения звания «Город воинской славы».
Воронеж отметит 75-летие освобождения от
Так, 24 января в педагогическом университете пройдет
В учреждениях социальной сферы пройдут открытые уроки истории родного края, экскурсии, выставки. Управы районов города приведут в порядок воинские мемориалы и информационные таблички. По традиции управление культуры организует городской открытый фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества».
Заместитель главы горадминистрации, руководитель аппарата Сергей Глазьев попросил управы районов обратить отдельное внимание на посещение ветеранов и защитников города на дому совместно с подрастающим поколением.
— Это еще одна возможность выразить благодарность героям, отстоявшим наш город, а также познакомить молодое поколение с защитниками Воронежа, — процитировала
Что касается 16 февраля, то в этот день у стелы «Город воинской славы», которая располагается у