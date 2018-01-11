Власти озвучили список мероприятий к 75-летию освобождения Воронежа

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков 25 января, а 16 февраля — 10 лет со дня присвоения почетного звания РФ «Город воинской славы». План празднования юбилейных мероприятий власти озвучили в четверг, 11 января, сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, 24 января в педагогическом университете пройдет научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню освобождения Воронежа. Традиционное возложение венков и цветов на площади Победы состоится в памятный день, 25 января. Военно-историческая реконструкция, в которой примут участие около 250 человек из военно-исторических клубов Черноземья и юга России, пройдет возле Музея-диорамы. Мероприятие начнется в 14:00 28 января.

В учреждениях социальной сферы пройдут открытые уроки истории родного края, экскурсии, выставки. Управы районов города приведут в порядок воинские мемориалы и информационные таблички. По традиции управление культуры организует городской открытый фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества».

Заместитель главы горадминистрации, руководитель аппарата Сергей Глазьев попросил управы районов обратить отдельное внимание на посещение ветеранов и защитников города на дому совместно с подрастающим поколением.

— Это еще одна возможность выразить благодарность героям, отстоявшим наш город, а также познакомить молодое поколение с защитниками Воронежа, — процитировала пресс-служба слова Сергея Глазьева.