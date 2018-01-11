Госстройнадзор провел проверку улицы Луначарского в Самаре
Улица Луначарского в Самаре на еще один шаг стала ближе к своему открытию. Государственная инспекция строительного надзора провела проверку реконструируемого участка.
Улица Луначарского в Самаре на еще один шаг стала ближе к своему открытию. Государственная инспекция строительного надзора провела проверку реконструируемого участка.
Об этом сообщает департамент градостроительства Самары.
По итогам проверки ГИСН выдала ряд замечаний. Каких именно, не уточняется. На данный момент они устраняются. Точные даты введения улицы Луначарского в эксплуатацию