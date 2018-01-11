Госстройнадзор провел проверку улицы Луначарского в Самаре

По итогам проверки ГИСН выдала ряд замечаний. Каких именно, не уточняется. На данный момент они устраняются. Точные даты введения улицы Луначарского в эксплуатацию по-прежнему не называются, но, как обещают чиновники, это должно произойти до конца первого квартала 2018 года.