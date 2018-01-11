Более 7 тыс человек окунутся в Крыму на Крещение
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. В этом году в крещенских омовениях в Крыму ожидается участие более 7 тыс человек. Об этом сообщил министра чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. В этом году в крещенских омовениях в Крыму ожидается участие более 7 тыс человек. Об этом сообщил министра чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Обеспечат безопасность во время купаний спасатели. «Всего от сил РСЧС будет задействовано около 200 человек и 150 единиц техники, в числе которых около 100 человек будут от ГКУ РК “Крым-СПАС” и ГУ МЧС России по РК» — цитирует Шахова
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Кроме того, в местах массового пребывания людей в темное время суток будут установлены световые башни, площадь освещения которых составляет около 100 м кв.
В ведомстве призывают граждан соблюдать правила безопасности во время омовений. В частности, не стоит окунаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а детей не следует пускать в воду без присмотра взрослых. Также рекомендуется перед купанием разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
По данным МЧС, в Крыму ежегодно организовывают около 30 мест для купаний на Крещение.