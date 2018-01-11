В Петербурге и Ленобласти похолодает
Похолодание ожидается в Петербурге и Ленинградской области 12 января. Возможен и небольшой снег. Об этом сообщают региональные управления МЧС.
Похолодание ожидается в Петербурге и Ленинградской области 12 января. Возможен и небольшой снег. Об этом сообщают региональные управления МЧС.
В городе на Неве ночью возможно до минус 7 градусов, днем — минус 3−5 градусов. Ветер силой 1−5 метров в секунду подует с севера и
В Ленобласти будет еще холоднее: ночью до минус 9, а местами и минус 16 градусов. Днем потеплеет до минус 7, правда, на востоке региона столбик термометра может опуститься до минус 10 и днем.