В Петербурге и Ленобласти похолодает

В городе на Неве ночью возможно до минус 7 градусов, днем — минус 3−5 градусов. Ветер силой 1−5 метров в секунду подует с севера и северо-востока. На небе возможны прояснения, а на дорогах — гололедица.

В Ленобласти будет еще холоднее: ночью до минус 9, а местами и минус 16 градусов. Днем потеплеет до минус 7, правда, на востоке региона столбик термометра может опуститься до минус 10 и днем.