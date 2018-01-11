Спасатели опубликовали список мест купания в Воронежской области в Крещение

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники ГУ МЧС по региону опубликовали список мест для купаний в Крещение в четверг, 11 января. Спасатели будут дежурить на всех оборудованных территориях. На каждой точке обустроят места для переодевания и обогрева.

Искупаться в ночь на 19 января в Воронеже можно будет у Казанского храма (улица 25 Января, 52а), на реке Усманке у Троицкого храма (микрорайон Боровое) и у дома № 1 В по улице Пляжной. Места купания организуют около Успенского храма и в переулке Колыбельном (микрорайон Таврово). Окунуться в купель можно будет у святого источника по улице Софьи Перовской, 96. Также воронежцы смогут искупаться в роднике у храма святителя Антония (микрорайон Тенистый), в озере Большом на улице Приозерной (микрорайон Подклетное) и на Малышевских озерах (улица Октябрьская, проезд между домами № 297 и 299). Купальные места организуют на водохранилище у Адмиралтейской площади и в санатории имени Горького.

Спасатели рассматривают два способа организации купаний. Если толщина льда не будет соответствовать нормам или его не будет вовсе, организуют заходы в воду с берега. Купели оборудуют в зависимости от глубины водоема, наличия течения и других факторов. Если же толщина льда к ночи на 19 января превысит 12 см, на местах купания вырубят проруби.